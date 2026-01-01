Allround Detachur RM 769 | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.295-490.0RM 769 Universal Leke Çıkarıcı, tüm tekstil zemin kaplamaları, döşemeler ve sert yüzeyler için - çözücüye dayanıklı yüzeylerden yağ, katran, ayakkabı boyası, yapıştırıcı gibi maddeleri çıkarır.
Paketleme ölçüsü (ml)
500
Paketleme ünitesi (Parça(lar))
8
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Ürün
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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