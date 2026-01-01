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    Allround Detachur RM 769 | Kärcher

    Kärcher universal stain remover spray bottle with black trigger nozzle, white label with blue and grey design.

    Allround Detachur RM 769

    Sipariş numarası: 6.295-490.0

    RM 769 Universal Leke Çıkarıcı, tüm tekstil zemin kaplamaları, döşemeler ve sert yüzeyler için - çözücüye dayanıklı yüzeylerden yağ, katran, ayakkabı boyası, yapıştırıcı gibi maddeleri çıkarır.
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