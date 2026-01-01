Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Ara parça (nozul vidalarını da içerir) | Kärcher

    Black Kärcher nozzle accessory with a conical shape and ribbed connector, placed on a white background.

    Ara parça (nozul vidalarını da içerir)

    Sipariş numarası: 5.394-294.0

    Sabit güvenlik açıklığını sağlar. Örn: tekerlekler ve üst yapı için. Hassas yüzeylere zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur. Doğrudan boruya monte edilir.
    Teklif isteyin