Ara parça (nozul vidalarını da içerir) | Kärcher

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Sipariş numarası: 5.394-294.0Sabit güvenlik açıklığını sağlar. Örn: tekerlekler ve üst yapı için. Hassas yüzeylere zarar gelmesini önlemeye yardımcı olur. Doğrudan boruya monte edilir.
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.