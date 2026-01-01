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    ARA TEMİZLEME APARATI (DN32) | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner crevice tool on a white background.

    ARA TEMİZLEME APARATI (DN32)

    Sipariş numarası: 6.903-403.0

    Sanayi tipi elektrikli süpürgeler için çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 32)
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