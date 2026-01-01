ARA TEMİZLEME APARATI (DN32) | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.903-403.0Sanayi tipi elektrikli süpürgeler için çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 32)
Standart iç çap (mm)
32
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Uzunluk (mm)
210
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
195 x 34 x 34
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.