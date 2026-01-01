ARA TEMİZLEME APARATI (DN40) | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 6.903-033.0Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 40) Uzunluk: 290 mm.
Standart iç çap ( )
40
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Uzunluk (mm)
290
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
300 x 45 x 45
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.