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    ARA TEMİZLEME APARATI (DN40) | Kärcher

    Black Kärcher crevice nozzle on a white background, featuring a narrow, elongated design for reaching tight spaces.

    ARA TEMİZLEME APARATI (DN40)

    Sipariş numarası: 6.903-033.0

    Çatlakların ve köşelerin süpürülmesi için plastik çatlak aleti (DN 40) Uzunluk: 290 mm.
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