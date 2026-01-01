Araç başlığı, ID 35, 90 mm | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.906-108.090 mm süpürme genişliğine sahip, açılı, düz, plastik otomobil süpürme aleti Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.
Standart iç çap ( )
35
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Genişlik (mm)
90
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
240 x 130 x 100
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.