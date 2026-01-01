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    Araç başlığı, ID 35, 90 mm | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner nozzle with a flat, angled design, shown on a white background.

    Araç başlığı, ID 35, 90 mm

    Sipariş numarası: 6.906-108.0

    90 mm süpürme genişliğine sahip, açılı, düz, plastik otomobil süpürme aleti Yalnızca NT elektrik süpürgeleri için.
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