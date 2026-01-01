Yıkayıcı kurutucu B 110 R Bc + D75 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.161-404.0B 110 R binicili tip zemin otomatı; 75 santimetre çalışma genişliğine sahip disk fırça başlığı, entegre akü şarj cihazı ve 110 litre tank kapasitesi ile.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
750
Çalışma genişliği, vakum (mm)
950
Temiz / Kirli su tankı (l)
110 110
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
4500
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
3150
Akü (V)
24
Akü çalışma süresi (sa)
4
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 230
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Tırmanma kabiliyeti (%)
10
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (g/cm²)
40
Su tüketimi (l/dk)
5.7
Ses seviyesi (dB(A))
59
Motor değerleri (W)
2350
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
650
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur
2032-01-01
Aksesuarsız ağırlık (kg)
248
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1695 x 975 x 1315
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuzu çevrimiçi olarak okuyun
Ürün bilgileri
Uygulama alanları