Yıkayıcı kurutucu B 110 R Bc + D75 | Kärcher

Entegre akü şarj cihazı sayesinde, akülü binek fırçalı kurutucu B 110 R, harici güç kaynaklarına erişimi olan farklı yerlerde kolayca şarj edilebilir. 2 disk fırçası, 75 santimetre çalışma genişliği ve özellikle ince ve kompakt tasarımı ile manevra kabiliyeti yüksek ve çevik makine, açılı alanların temizliği için de uygundur. EASY Operation düğmesi, renk kodlu kumanda elemanları ve 30 dilde tüm önemli ayarların girilebildiği renkli ekranı ile kullanımı son derece kolaydır. Bu özellik, her türlü kullanım hatasını ortadan kaldıran yenilikçi KIK tuş sistemi ile desteklenmektedir. 110 litrelik temiz su deposu Otomatik Doldurma fonksiyonu ile doldurulur, böylece zamandan tasarruf sağlanır ve hıza bağlı su dozajı, her zaman uyarlanabilen düşük tüketim sağlar. Kullanıcı ayrıca konforlu bir koltuk yükseklik ayarının yanı sıra pasif güvenliği artırmak için gündüz sürüş ışıklarından da yararlanır.

Yükseklik ayarlı koltuk Operatörün fiziksel boyundan bağımsız olarak mükemmel oturma pozisyonu. Yolculuk sırasında mükemmel oturma konforu. Daha uzun, yorulmadan çalışma aralıkları sağlar. Hıza bağlı su dozajı Virajlarda veya yavaş yolculuklarda su beslemesini azaltır. Su tasarrufu özelliği alan performansını artırır. Zeminin daha hızlı kuruması ve virajlarda daha düşük artık su riski. Yenilikçi KIK sistemi Çalışma hatalarına karşı koruma sağlamak için farklı erişim hakları için renk kodlu anahtarlar. Temizlik modları ve diğer işlevler her kullanıcı için önceden ayarlanabilir. İlgili kullanıcının bireysel görevlerine optimum uyum. Aüminyumdan yapılmış sağlam emiş lastiği Mükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi. Duvar temasında döner, böylece hasarı önler.