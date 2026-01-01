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    Yıkayıcı kurutucu B 110 R Bc + D75 | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with a black seat, steering wheel, and grey body.

    Yıkayıcı kurutucu

    B 110 R Bc + D75

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.161-404.0

    B 110 R binicili tip zemin otomatı; 75 santimetre çalışma genişliğine sahip disk fırça başlığı, entegre akü şarj cihazı ve 110 litre tank kapasitesi ile.
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