Yıkayıcı kurutucu B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75 | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.161-438.0Güçlü ve güvenilir: 160 Ah demir fosfat akü, entegre akü şarj cihazı, disk fırça başlığı ve DOSE deterjan dozajlama sistemine sahip B 110 R binilebilir fırçalı kurutucu.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
750
Çalışma genişliği, vakum (mm)
950
Temiz / Kirli su tankı (l)
110 110
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
4500
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
3150
Akü tipi
Li-Ion
Akü (V / Ah)
25.6 / 180
Akü çalışma süresi (sa)
2.5
Batarya şarj süresi (sa)
5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 230
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50
Tırmanma kabiliyeti (%)
10
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (kg)
75
Koridor dönüş genişliği (mm)
1750
Su tüketimi (l/dk)
5.7
Ses seviyesi (dB(A))
59
Motor değerleri (W)
2350
Yazılım güncellemeleri şu tarihe kadar mevcuttur
2032-01-01
Aksesuarsız ağırlık (kg)
350
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1695 x 975 x 1315
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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