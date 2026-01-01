Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Yıkayıcı kurutucu B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75 | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with a black seat, steering wheel, and grey body.

    Yıkayıcı kurutucu

    B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+D75

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.161-438.0

    Güçlü ve güvenilir: 160 Ah demir fosfat akü, entegre akü şarj cihazı, disk fırça başlığı ve DOSE deterjan dozajlama sistemine sahip B 110 R binilebilir fırçalı kurutucu.
    Teklif isteyin