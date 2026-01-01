Yıkayıcı kurutucu B 150 R Bp DOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeeg | Kärcher

Güçlü 240 Ah kurşun-asit batarya ile çalışan B 150 R Bp binicili zemin yıkama ve kurutma makinesi, zorlu günlük temizliklerde yüksek performans sunar ve saatte 5100 m²’ye kadar alan temizler. 85 cm genişliğindeki, ön süpürme fonksiyonuna sahip alüminyum silindir fırça başlığı ve yeni nesil vakum lastiği etkili temizlik sağlar. 2150 litrelik temiz ve kirli su tankları auto-fill özelliği sayesinde hızlıca doldurulup kolayca temizlenebilir. DOSE dozaj sistemi temizlik kimyasalı kullanımını optimize eder. Geniş renkli ekran sayesinde makine kolayca kullanılırken, entegre KIK anahtar sistemi operatör hatalarını önlemeye yardımcı olur. Standart gündüz farı ve sağlam çelik darbe koruması, hem kullanıcıyı hem de makineyi güvenli şekilde korur.

Aüminyumdan yapılmış sağlam emiş lastiği Mükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi. Duvar temasında döner, böylece hasarı önler. Entegre süpürme ünitesine sahip silindir fırça başlığı Büyük tampon tekerleklerle döküm alüminyumdan imal edilmiştir. Entegre kaba kir ön süpürme özelliği ile zaman tasarrufu sağlar. Gürültüye duyarlı alanlarda kullanım için çok sessiz ve pürüzsüz çalışma sağlar. Yenilikçi KIK sistemi Hatalı bir işleme karşı koruma. Azaltılmış servis maliyeti Kullanıcıyı bunaltmadan bireysel temizlik görevlerine optimum uyum. "DOSE" temizlik kimyasalı dozaj ünitesi sistemi ile birlikte. Deterjan tasarrufu sağlar Hassas ve eşit düzeyli dozaj ayarı (%0 ile %3 arasında ayarlanabilir). Temizlik maddesi, temiz su deposunu boşaltmadan değiştirilebilir. Patentli tank yıkama sistemi Kirli su tankının kolay temizliği Temizlikte normal bir su hortumuna kıyasla %70 su tasarrufu sağlıyor. Geliştirilmiş hijyen Geniş, renkli ekran Program ekran göstergesl Ayarlar hızlı ve kolay ayarlanabilir Kolay kullanım Renk kodları ile ayrılmış kolay kullanım sağlayan kontrol düğmeleri Kolay kullanım sayesinde kısa sürede alışma dönemi