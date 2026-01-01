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    Yıkayıcı kurutucu B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with dual brushes, grey body, and steering wheel, designed for indoor cleaning.

    Yıkayıcı kurutucu

    B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.246-033.0

    • Kompakt ve çevik
    • KOLAY Kullanım seçici anahtarı
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