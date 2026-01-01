Yıkayıcı kurutucu B 150 RBpDOSE+SB+240AhWet+Rins+R85+Squee | Kärcher

B 150 R Bp binicili scrubber dryer, uzun ömürlü 240 Ah batarya, entegre şarj cihazı ve gündüz farı ile donatılmıştır. Saatte 5100 m² alan temizleyerek derin ve bakım temizliğinde üstün performans sunar. 85 cm genişliğindeki döküm alüminyum silindir fırça başlığı, ön süpürme fonksiyonu, çift yan fırçalar (çalışma genişliği dışındaki atıkları da toplar), kaynakları koruyan DOSE temizlik maddesi dozaj sistemi ve güçlü alüminyum vakum lastiği mükemmel temizlik sağlar. Otomatik dolum ve tank temizleme fonksiyonları ile 150 litrelik temiz ve kirli su tankları hızla doldurulup temizlenir. 30 dil seçeneği ve patentli KIK anahtar sistemi bulunan büyük renkli ekran, kullanım kolaylığı ve güvenlik sunar. Farklı kullanıcılar için program erişim yetkisi atanabilir, böylece operatör hataları önlenir.

Aüminyumdan yapılmış sağlam emiş lastiği Mükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi. Duvar temasında döner, böylece hasarı önler. Entegre süpürme ünitesine sahip silindir fırça başlığı Büyük tampon tekerleklerle döküm alüminyumdan imal edilmiştir. Entegre kaba kir ön süpürme özelliği ile zaman tasarrufu sağlar. Gürültüye duyarlı alanlarda kullanım için çok sessiz ve pürüzsüz çalışma sağlar. Yenilikçi KIK sistemi Hatalı bir işleme karşı koruma. Azaltılmış servis maliyeti Kullanıcıyı bunaltmadan bireysel temizlik görevlerine optimum uyum. "DOSE" temizlik kimyasalı dozaj ünitesi sistemi ile birlikte. Deterjan tasarrufu sağlar Hassas ve eşit düzeyli dozaj ayarı (%0 ile %3 arasında ayarlanabilir). Temizlik maddesi, temiz su deposunu boşaltmadan değiştirilebilir. Patentli tank yıkama sistemi Kirli su tankının kolay temizliği Temizlikte normal bir su hortumuna kıyasla %70 su tasarrufu sağlıyor. Geliştirilmiş hijyen Enerji tasarrufu sağlayan eco!efficiency mod Düşük güç kullanımı Pil başına %40 daha uzun süre çalışma Daha da sessiz ve dolayısıyla gürültüye duyarlı alanlar (gündüz temizliği, hastaneler, oteller vb.) için idealdir. Geniş, renkli ekran Program ekran göstergesl Ayarlar hızlı ve kolay ayarlanabilir