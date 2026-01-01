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    Yıkayıcı kurutucu B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel, grey body, and visible brushes at the front.

    Yıkayıcı kurutucu

    B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.246-203.0

    • Kompakt ve çevik
    • KOLAY Kullanım seçici anahtarı
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