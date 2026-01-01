Yıkayıcı kurutucu B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee | Kärcher

B 200 R Bp bataryalı binicili zemin yıkama ve kurutma makinesi, kolay kullanımı, üstün temizlik performansı ve konforlu tasarımıyla öne çıkar. Kompakt yapısı dar alanlarda kolay manevra imkânı sunar. 85 cm genişliğinde, ön süpürme üniteli silindir fırça başlığı ve döküm alüminyum vakum lastiği ile etkili temizlik sağlar. DOSE dozaj sistemiyle kimyasal kullanımı optimize edilir. Auto-fill özelliğiyle 200 litrelik temiz su tankı hızlıca doldurulabilir, otomatik durulama sistemiyle atık su tankı zahmetsizce temizlenir. EASY kullanım düğmesi, renk kodlu kontroller ve 30 dil destekli büyük ekran kolaylık sunar. Gündüz farı ve çelik koruma, güvenliği artırır.

Aüminyumdan yapılmış sağlam emiş lastiği Mükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi. Duvar temasında döner, böylece hasarı önler. Entegre süpürme ünitesine sahip silindir fırça başlığı Büyük tampon tekerleklerle döküm alüminyumdan imal edilmiştir. Entegre kaba kir ön süpürme özelliği ile zaman tasarrufu sağlar. Gürültüye duyarlı alanlarda kullanım için çok sessiz ve pürüzsüz çalışma sağlar. Yenilikçi KIK sistemi Hatalı bir işleme karşı koruma. Azaltılmış servis maliyeti Kullanıcıyı bunaltmadan bireysel temizlik görevlerine optimum uyum. Enerji tasarrufu sağlayan eco!efficiency mod Düşük güç kullanımı Pil başına %40 daha uzun süre çalışma Daha da sessiz ve dolayısıyla gürültüye duyarlı alanlar (gündüz temizliği, hastaneler, oteller vb.) için idealdir. "DOSE" temizlik kimyasalı dozaj ünitesi sistemi ile birlikte. Deterjan tasarrufu sağlar Hassas ve eşit düzeyli dozaj ayarı (%0 ile %3 arasında ayarlanabilir). Temizlik maddesi, temiz su deposunu boşaltmadan değiştirilebilir. Patentli tank yıkama sistemi Kirli su tankının kolay temizliği Temizlikte normal bir su hortumuna kıyasla %70 su tasarrufu sağlıyor. Geliştirilmiş hijyen Geniş, renkli ekran Program ekran göstergesl Kolay kullanım sayesinde kısa sürede alışma dönemi