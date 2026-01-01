Yıkayıcı kurutucu B 200 RBpDOSE+240AhWet+Rins+R85+Squeegee | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.246-203.0
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
850
Çalışma genişliği, vakum (mm)
1180
Temiz / Kirli su tankı (l)
200 200
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
5100
Akü tipi
Az bakım gerektiren
Akü (V / Ah)
36 / 240
Akü çalışma süresi (sa)
5
Batarya şarj süresi (sa)
11
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50
Tırmanma kabiliyeti (%)
10
Fırça dönüş hızı (rpm)
180 - 1300
Fırça temas basıncı (kg)
97
Su tüketimi (l/dk)
7
Ses seviyesi (dB(A))
67
Motor değerleri (W)
2600
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
994
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1925 x 909 x 1420
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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