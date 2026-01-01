Yıkayıcı kurutucu B 260 RI Bp Pack Dose+D100 | Kärcher

Binilebilir yıkama makinesi B 260 RI Bp Pack, 10 km/saate varan sürüş hızı, 260 litrelik tankı ve 100 cm'lik çalışma genişliği ile kısa sürede yüksek bir alan performansı elde eder. Virajlarda sürüş sırasında mutlak güvenlik sağlamak için, bir direksiyon açısı sensörü hızı izler ve gerektiğinde azaltır. Standart olarak sunulan donanımlar arasında 630 Ah ıslak akü, doğru akü şarj cihazı, kaynakları koruyan DOSE temizlik maddesi dozajlama sistemi, zaman kazandıran otomatik doldurma işlevi, manuel tank durulama sistemi, bir çalışma lambası ve virajlarda sürüş sırasında su hacminin otomatik optimizasyonu yer alır. B 260 RI Bp Pack, daha fazla sağlamlık için yeniden tasarlanmış disk fırça başlığı, sağlam deflektör silindirleri, paslanmaz çelik kaba kir sepetinin yanı sıra hava akışı açısından optimize edilmiş ve mükemmel vakumlama sonuçları sağlamak için iki aşınmasız Ec türbini ile birlikte çalışan yeni geliştirilmiş silecek ile en zorlu endüstriyel temizlik uygulamaları için bile mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Kenarlara yakın temizlik için isteğe bağlı bir yan fırçalama tablası da opsiyonel olarak mevcuttur.

10 km/saat sürüş hızı Çok kısa sürede yüksek alan performansı ve hızlı nakliye operasyonlarına olanak sağlar. Direksiyon açısı sensörü virajlarda sürüş esnasında güvenlik önlemi olarak görev yapar. Virajlarda hız çok yüksek olduğunda otomatik frenleme özelliği bulunuyor. Standart olarak iki türbin içerir Tüm yüzeylerde mükemmel vakumlama sonuçları. Aşınmaya dayanıklı Ec türbinleri. Yeni geliştirilen silecek ile optimize edilmiş hava akışı. Kaynaklı endüstriyel silecek Mükemmel vakumlama sonuçları için yırtılmaya dayanıklı, uzun ömürlü Linatex® emiş lastiği Emiş lastiklerinin hızlı ve basit bir şekilde değiştirilmesi. Engellerden kaçınma fonksiyonuna sahip sağlam paralelkenar tutucu. DOSE temizlik maddesi dozajlama ünitesi için bir sistemle Deterjan tasarrufu sağlar Hassas ve eşit düzeyli dozaj ayarı (%0 ile %3 arasında ayarlanabilir). Temizlik maddesi, temiz su deposunu boşaltmadan değiştirilebilir. Yenilikçi KIK sistemi Hatalı bir işleme karşı koruma. Azaltılmış servis maliyeti Kullanıcıyı bunaltmadan bireysel temizlik görevlerine optimum uyum. Geniş, renkli ekran Program ekran göstergesl Kolay kullanım sayesinde kısa sürede alışma dönemi Enerji tasarrufu sağlayan eco!efficiency mod Düşük güç kullanımı Pil başına %40 daha uzun süre çalışma Daha da sessiz ve dolayısıyla gürültüye duyarlı alanlar (gündüz temizliği, hastaneler, oteller vb.) için idealdir.