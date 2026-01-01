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    Yıkayıcı kurutucu B 260 RI Bp Pack Dose+D100 | Kärcher

    Grey Kärcher ride-on floor scrubber with steering wheel and seat, designed for professional cleaning.

    Yıkayıcı kurutucu

    B 260 RI Bp Pack Dose+D100

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.480-254.0

    Akü, şarj cihazı ve 100 cm disk fırça başlığı ile donatılan binilebilir zemin yıkama makinesi B 260 RI Bp Pack, zorlu endüstriyel uygulamalarda olağanüstü bir temizlik performansı sunar.
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