Yıkayıcı kurutucu B 260 RI Bp Pack Dose+D100 | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.480-254.0Akü, şarj cihazı ve 100 cm disk fırça başlığı ile donatılan binilebilir zemin yıkama makinesi B 260 RI Bp Pack, zorlu endüstriyel uygulamalarda olağanüstü bir temizlik performansı sunar.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (cm)
100
Çalışma genişliği, vakum ( )
114
Temiz / Kirli su tankı ( )
260 260
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
10000
Saha performansı (uygulama) (m²)
7000
Akü tipi
Az bakım gerektiren
Akü (V / Ah)
36 / 630
Akü çalışma süresi (sa)
5
Batarya şarj süresi (sa)
12
Seyir hızı (km/sa)
max. 10
Tırmanma kabiliyeti (%)
15
Fırça dönüş hızı (rpm)
140
Fırça temas basıncı (kg / g/cm²)
130 / 42
Koridor dönüş genişliği (cm)
212
Su tüketimi (l/dk)
9
Ses seviyesi (dB(A))
73
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
1840
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1380
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1950 x 1180 x 1570
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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