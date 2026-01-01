Yıkayıcı kurutucu B 300 R I D Binicili Zemin Otomatı | Kärcher

Ekstra geniş bir rulo fırça sayesinde, binicili tip zemin otomatı, temizlik sürecinde fırçalama, vakumlama ve süpürme sağlayan 300 RI dizel kombinasyon makinesi haline gelir. Büyük bir su tankı (300 litre) ve 1755 santimetreye kadar bir çalışma genişliği ile bu dizel ürün, büyük alanların bakım temizliği ve derinlemesine temizlik için idealdir. Rahat sürüş konumu, çok iyi bir genel görüş açısı sağlar. Toplanan kirler hidrolik devrilebilen konteyner sayesinde rahatça boşaltılabilir. Opsiyonel olarak sunulan yan süpürme ve yıkama fırçaları mevcuttur. Geniş kavisli emiş başlığı birinci sınıf emiş sağlar.Sağlam çelik çerçeve ile sağlam makine, en zorlu işlemleri bile kolayca, zahmetsizce yapar.

Tek bir yöntemle fırçalama , vakumlama ve süpürme İki katına çıkan insan ve makine verimliliği sayesinde Yarı yarıya düşen çalışma süresi. Ön süpürme gerekliliği olmadan. Kirli tankının kolay boşaltılması Operatör için kullanışlı. Kir ile doğrudan temas olmadan. Otururken kirli tankı boşaltılabilir. Döndürülebilen yan fırçalar/yan fırçalama bölmeleri makinenin her iki tarafında süpürme işlemlerini yapar Çalışma genişliğinin 1,755 mm'ye kadar uzatılması. 16.000 m²/saat üzerinde alan performansı sağlar. Makineyi ve yapıyı korur. Mükemmel görüş konumu Temizlenen yüzeylerde iyi görüş açısı İyi yol tutuş Ekonomik dizel motor Uzun, kesintisiz çalışma aralıkları. Şarj ihtiyacı olmadan temizlik Esnek temizlik. Sağlam çelik çerçeve Bu sağlam makine, zor çalışma koşulları için de uygundur Kavisli silecekler Sıkı kıvrımlarda bile çok iyi emiş.