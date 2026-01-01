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    Yıkayıcı kurutucu B 300 R I | Kärcher

    Kärcher professional ride-on sweeper with steering wheel, orange beacon light, and brush underneath, set against a white background.

    Yıkayıcı kurutucu

    B 300 R I

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.480-235.2

    Dizel motorlu B 300 RI binilebilir zemin temizleme makinesi, 1755 mm'ye kadar çalışma genişliğine sahip bir yıkayıcı-kurutucu ve süpürücünün yüksek performanslı bir kombinasyonudur.
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