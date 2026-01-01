Yıkayıcı kurutucu B 300 R I | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.480-235.2Dizel motorlu B 300 RI binilebilir zemin temizleme makinesi, 1755 mm'ye kadar çalışma genişliğine sahip bir yıkayıcı-kurutucu ve süpürücünün yüksek performanslı bir kombinasyonudur.
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
1045
Temiz / Kirli su tankı (l)
300 300
Çöp konteyneri (l)
180
Akü tipi
Marş bataryası
Akü (V / Ah)
12 / 80
Tırmanma kabiliyeti (%)
12
Fırça dönüş hızı (rpm)
460
Fırça temas basıncı (kg)
25 - 150
Su tüketimi (l/dk)
12
Ses seviyesi (dB(A))
92
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
2635
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
2490 x 1570 x 1860
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.