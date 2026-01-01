Zemin Yıkama ve Kurutma Makineleri B 40 C Bp Classic Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

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Zemin Yıkama ve Kurutma Makineleri
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 2.533-208.040 litrelik sınıfta yer alan, akülü ve itmeli tip zemin temizleme makineleri, çekiş tahriki olmadan çalışır ve 400 ila 1100 m² büyüklüğündeki alanlar için idealdir. Kullanıcı güvenliği ve hata önleme amacıyla geliştirilen yenilikçi KIK (Kärcher Intelligent Key) sistemi ile donatılmıştır. Makineler, ihtiyaca göre silindirik (roller) veya disk fırça başlığı seçenekleriyle sunulur ve farklı zemin türlerinde etkili temizlik sağlar.
Çalışma genişliği, fırça (mm)
430
Çalışma genişliği, vakum (mm)
850
Temiz / Kirli su tankı (l)
40 40
Akü (V)
24
Motor değerleri (W)
600
Aksesuarsız ağırlık (kg)
53
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1212 x 520 x 1142
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.