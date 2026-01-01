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    Zemin Yıkama ve Kurutma Makineleri B 40 C Bp Classic Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, black top, and yellow accents, featuring wheels and a brush at the base.

    Zemin Yıkama ve Kurutma Makineleri

    B 40 C Bp Classic Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 2.533-208.0

    40 litrelik sınıfta yer alan, akülü ve itmeli tip zemin temizleme makineleri, çekiş tahriki olmadan çalışır ve 400 ila 1100 m² büyüklüğündeki alanlar için idealdir. Kullanıcı güvenliği ve hata önleme amacıyla geliştirilen yenilikçi KIK (Kärcher Intelligent Key) sistemi ile donatılmıştır. Makineler, ihtiyaca göre silindirik (roller) veya disk fırça başlığı seçenekleriyle sunulur ve farklı zemin türlerinde etkili temizlik sağlar.
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