Zemin Yıkama ve Kurutma Makineleri B 40 C Bp Classic Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

Akülü ve itmeli zemin temizleme makinesi B 40 C Bp, kullanım kolaylığı, güvenliği ve pratikliği ile öne çıkar. Çekiş tahriki olmadan da rahatlıkla kullanılabilen bu model, iki farklı fırça başlığı seçeneğiyle donatılabilir: süpürme işlevli paralel silindirik fırçalar veya disk fırça başlığı.Yeni KIK (Kärcher Intelligent Key) sistemi sayesinde yanlış kullanım riski minimize edilir. Dört farklı vakum lastiği (silecek) ve üç farklı batarya seçeneği ile çeşitli temizlik ihtiyaçlarına uyarlanabilir.Opsiyonel olarak “Home Base” kiti (Mop veya Box versiyonları), “Auto Fill-in” (temiz su tankının kolay doldurulması) ve tank durulama sistemi (kirli su tankının pratik şekilde temizlenmesi) gibi özelliklerle de donatılabilir.Yumuşaktan serte farklı sertlik derecelerine sahip fırçalar, çeşitli silecek lastikleri, pad taşıyıcı plakalar, silindir pad milleri ve temizlik pedleri gibi yenilikçi Kärcher aksesuarları sayesinde geniş bir temizlik uygulama yelpazesi sunar.

3 aküden biri seçilebilir Akü tipleri: bakım gerektirmeyen 70 Ah (C5), az bakım gerektiren 80 Ah (C5), bakım gerektirmeyen 105 Ah (C5) KOLAY Kullanım seçici anahtarı Kolay kullanım EASY operasyon sayesinde temizlik fonksiyonları kolayca seçilebilir Düz emiş lastiği Her yüzeyde en yüksek emiş gücü için Farklı emiş lastikleri: Doğal kauçuk ya da yağa dayanıklı poliüretan, hassas veya pürüzlü yüzeyler için oluklu emiş lastiği Kompakt cihaz tasarımı Kompakt makinenin dar alanlarda bile manevra kabiliyeti yüksektir. Asimetrik şekli, temizlenecek yüzeyin en iyi şekilde görünmesini sağlar.