Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Yıkayıcı kurutucu B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, black top, and yellow accents, featuring a brush and wheels for cleaning.

    Ödüller ve online özel ürünler

    IF Design Award 2023

    Yıkayıcı kurutucu

    B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.533-238.0

    Teklif isteyin