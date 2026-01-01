Yıkayıcı kurutucu B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+FL+Do+Ri+AF | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.533-238.0
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
510
Çalışma genişliği, vakum (mm)
850
Temiz / Kirli su tankı (l)
50 50
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
3060
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
1840
Akü tipi
Bakım gerektirmeyen
Akü (V / Ah)
24 / 115
Akü çalışma süresi (sa)
3
Batarya şarj süresi (sa)
10
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Seyir hızı (km/sa)
max. 6
Fırça dönüş hızı (rpm)
140
Fırça temas basıncı (kg / g/cm²)
29 / 32
Koridor dönüş genişliği (mm)
1400
Su tüketimi (l/dk)
2.5
Ses seviyesi (dB(A))
65
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
245
Aksesuarsız ağırlık (kg)
177
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1367 x 609 x 1082
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları