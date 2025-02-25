Profesyonel Basınçlı Yıkama Makineleri | Kärcher

Fırçalar, teleskopik uzatma boruları, aksesuarlar ve adaptörlerden oluşan yeni sistem çözümümüz; farklı temizlik ihtiyaçları için esnek kullanım imkânı sunar. Düşük, orta veya yüksek basınçla ya da vakumlu kullanımda; cephelerin, cam yüzeylerin, güneş panellerinin ve zeminlerin temizliği artık çok daha esnek, ulaşılması zor alanlarda ise daha konforlu ve etkili.