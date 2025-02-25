Profesyonel Basınçlı Yıkama Makineleri | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Fırçalar, teleskopik uzatma boruları, aksesuarlar ve adaptörlerden oluşan yeni sistem çözümümüz; farklı temizlik ihtiyaçları için esnek kullanım imkânı sunar. Düşük, orta veya yüksek basınçla ya da vakumlu kullanımda; cephelerin, cam yüzeylerin, güneş panellerinin ve zeminlerin temizliği artık çok daha esnek, ulaşılması zor alanlarda ise daha konforlu ve etkili.
Güç sizin elinizde! İşinizle aranıza yalnızca EASY!Force HD tetik tabancamız girer. Yüksek basıncı zahmetsizce kullanmanızı sağlayan bu yenilikçi sistem, yüksek basınçlı su jetinin geri tepme kuvvetinden yararlanarak tetik tutma kuvvetini sıfıra indirir. Evet, tamamen sıfır. Daha konforlu, ergonomik ve yorulmadan kullanım için tasarlandı. EASY!Force tetik tabancasını bir kez deneyin, elinizden bırakmak istemeyeceksiniz.