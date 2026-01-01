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    Başlık kiti: aralık başlığı, döşeme başlığı, emiş fırçası, ID 35 | Kärcher

    Three black Kärcher vacuum cleaner attachments: a flat nozzle, a round brush, and a narrow crevice tool, arranged on a white background.

    Başlık kiti: aralık başlığı, döşeme başlığı, emiş fırçası, ID 35

    Sipariş numarası: 2.860-116.0

    DN 35 aksesuarlı tüm NT elektrik süpürgeleri için nozul kitinde ince uçlu aparat, döşeme aparatı, yuvarlak fırça (x3) bulunur
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