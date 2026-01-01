Başlık kiti: aralık başlığı, döşeme başlığı, emiş fırçası, ID 35 | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Sipariş numarası: 2.860-116.0DN 35 aksesuarlı tüm NT elektrik süpürgeleri için nozul kitinde ince uçlu aparat, döşeme aparatı, yuvarlak fırça (x3) bulunur
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Standart iç çap ( )
35
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
210 x 120 x 40
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.