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    Yıkayıcı kurutucu BD 30/4 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a long handle, black and yellow design, featuring wheels and a red brush underneath.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 30/4 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi

    Sipariş numarası: 1.783-230.0

    Esnek uygulama, ultra kompakt dizayn, yalnızca 20 kg ağırlığında: 300 m²'ye kadar olan yüzeylerin hızlı temizlenmesi için akü ile çalışan BD 30/4 C Bp Pack zemin otomatı.