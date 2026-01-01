Yıkayıcı kurutucu BD 30/4 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Sipariş numarası: 1.783-230.0Esnek uygulama, ultra kompakt dizayn, yalnızca 20 kg ağırlığında: 300 m²'ye kadar olan yüzeylerin hızlı temizlenmesi için akü ile çalışan BD 30/4 C Bp Pack zemin otomatı.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm)
280
Çalışma genişliği, vakum (mm)
325
Temiz / Kirli su tankı (l)
4 4
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
900
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
600
Akü (V / Ah)
36.5 / 5.2
Akü çalışma süresi (sa)
1
Batarya şarj süresi (sa)
3
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm)
150
Fırça temas basıncı (g/cm² / kg)
20 / 10
Su tüketimi (l/dk)
1
Ses seviyesi (dB(A))
max. 70
Motor değerleri (W)
240
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
19.8
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
555 x 375 x 1050
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri