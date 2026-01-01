Yıkayıcı kurutucu BD 35/15 C Classic Pack | Kärcher

BD 35/15 C’nin kompakt boyutu ve üstün özellikleri sayesinde bu makine; olağanüstü esneklik, kullanım kolaylığı ve verimli temizlik kapasitesi sunar. 35 cm’lik fırça başlığı ile donatılan BD 35/15 C, yüksek temizleme verimliliği ve manevra kabiliyeti sağlar. Özellikle küçük alanlar için tasarlanan bu model, dar köşelerde ve eşyalı kalabalık alanlarda hareket etmek için mükemmeldir. 68 cm yüksekliği ile çoğu masa ve mobilyanın altına kolayca sığar. BD 35/15 C'nin bir diğer pratik özelliği ise yerleşik (on-board) akü şarj cihazıdır; bu özellik, operatörün makineyi herhangi bir konumda şarj etmesine olanak tanır. BD 35/15 C kompakt zemin otomatı, dayanıklılık ve güvenilirlik için tasarlanmıştır. Sağlam tasarımı ve yüksek kaliteli bileşenleri, zorlu ortamlarda bile uzun bir kullanım ömrü sağlar. Ayrıca, parçalara kolay erişilebilir yapısı rutin bakım ve temizlik işlemlerini kolaylaştırarak bu işlemlerin hızlı ve zahmetsizce gerçekleştirilmesine imkan tanır.

Yerleşik (dahili) şarj cihazı Her yerde rahat şarj için geniş voltajlı şarj cihazı Geniş voltaj aralığıyla uyumlu Kompakt boyutlar İyi manevra kabiliyeti Duvardan kolayca uzaklaşabilme Kolay kullanım Optimum vakumlama Emici başlık (silecek), dar köşelerde bile suyu güvenle çeker. Zemini anında kurutur Katlanabilir ve ayarlanabilir kontrol kolu Kompakt tasarım, depolama sırasında yerden tasarruf sağlar Taşıması kolaydır, çoğu araca sığar Farklı operatör boylarına göre ergonomik olarak ayarlanabilir. Ayarlanabilir su akış hızı Maksimum 1 l/dk su akışı Zemin tipine ve kirlilik durumuna göre ayarlanabilir Kolay erişilebilir fırça kafası Fırçayı çıkarmak için alet gerekmez İş sonrası kolay bakım Çıkarılabilir kirli su tankı Basit bakım eco!efficiency modu Daha düşük güç tüketimi Daha düşük gürültü seviyesi Çalışma süresini %25'e kadar uzatır İyileştirilmiş su beslemesi AB standartlarına uygundur Daha eşit su dağılımı temizlik performansını artırır Ekran Hata kodlarının ve durumun görüntülenmesi servisi kolaylaştırır