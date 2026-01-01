Yıkayıcı kurutucu BD 35/15 C Classic Pack | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Sipariş numarası: 1.783-442.0
Yakıt Tipi
Akü
Çalışma genişliği, fırça (mm)
350
Çalışma genişliği, vakum (mm)
470
Temiz / Kirli su tankı (l)
max. 15 max. 15
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
1400
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
700
Akü tipi
Bakım gerektirmeyen
Akü (V / Ah)
12 / 38
Akü çalışma süresi (sa)
2
Batarya şarj süresi (sa)
10
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (g/cm²)
25
Su tüketimi (l/dk)
0.95
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
54
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
830 x 500 x 680
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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