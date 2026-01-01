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    Yıkayıcı kurutucu BD 35/15 C Classic Pack | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with black and yellow accents, featuring a handle and wheels for mobility.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 35/15 C Classic Pack

    Sipariş numarası: 1.783-442.0

    • Kompakt zemin otomatı, 15 l tanklar, 35 cm çalışma genişliği
    • Dahili şarj cihazı, 30 Ah AGM akü, maks. 1400 m²/saat
    • Kırmızı disk fırça, kavisli emici başlık
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