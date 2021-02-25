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    Yıkayıcı kurutucu BD 38/12 C | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a grey and yellow design, featuring a handle and circular brush attachment.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 38/12 C

    Sipariş numarası: 1.783-430.0

    • Lityum-iyon akü
    • Daire fırça ile (düz yüzeyler için).
    • Enerji tasarrufu sağlayan eco!efficiency mod
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