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    Yıkayıcı kurutucu BD 43/35 C Ep Zemin Bakım ve Temizlik Otomatı | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with grey body, yellow accents, and handle, featuring a brush attachment at the rear.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 43/35 C Ep Zemin Bakım ve Temizlik Otomatı

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.515-401.0

    Şebeke ile çalışan (230 V/50 Hz) ve uygun fiyatlı: disk teknolojisine sahip zemin temizleyici, saatte 1700 m²'ye kadar alanı temizler. 900 m²'ye kadar olan alanlarda verimli temel ve bakım temizliği için idealdir.
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