Yıkayıcı kurutucu BD 43/35 C Ep Zemin Bakım ve Temizlik Otomatı | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.515-401.0Şebeke ile çalışan (230 V/50 Hz) ve uygun fiyatlı: disk teknolojisine sahip zemin temizleyici, saatte 1700 m²'ye kadar alanı temizler. 900 m²'ye kadar olan alanlarda verimli temel ve bakım temizliği için idealdir.
Yakıt Tipi
Elektrik soketi sabitleyici
Sürüş tahrik sistemi
Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm)
430
Çalışma genişliği, vakum (mm)
750
Temiz / Kirli su tankı (l)
35 35
Saha performansı (teorik) (ft²/sa)
1720
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
1250
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (g/cm² / kg)
30 - 40 / 26.5 - 28.5
Su tüketimi (l/dk)
2.7
Ses seviyesi (dB(A))
70
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Motor değerleri (W)
1400
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
48
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1135 x 520 x 1025
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri