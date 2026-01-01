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    Yıkayıcı kurutucu BD 50/40 RS Bp Pack | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with steering wheel, grey body, and visible brush underneath.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 50/40 RS Bp Pack

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.533-171.0

    50cm'lik çalışma genişliği ve 40 litrelik tank kapasitesine sahiptir. Arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip ve aynı zamanda binicili tip bir makine kadar da hızlıdır.
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