Yıkayıcı kurutucu BD 50/40 RS Bp Pack | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.533-171.050cm'lik çalışma genişliği ve 40 litrelik tank kapasitesine sahiptir. Arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip ve aynı zamanda binicili tip bir makine kadar da hızlıdır.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
510
Çalışma genişliği, vakum (mm)
691
Temiz / Kirli su tankı (l)
40 40
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
2200
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
2000
Akü tipi
Bakım gerektirmeyen
Akü (V / Ah)
36 / 76
Akü çalışma süresi (sa)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
230
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (g/cm² / kg)
20 / 26
Su tüketimi (l/dk)
1.5
Ses seviyesi (dB(A))
60
Motor değerleri (W)
1080
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
330
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1118 x 691 x 1316
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz