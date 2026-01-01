Yıkayıcı kurutucu BD 50/40 RS Bp Pack | Kärcher

Ayakta sürülebilen makine, arkadan ittirmeli bir makinenin manevra kabiliyetine sahip olup, aynı zamanda binicili tip bir makine kadar da hızlıdır. BD 50/40 RS süpermarketler, kamu binaları, sağlık ve temizlik firmaları için ideal bir makinedir. Son derece küçük dönüş yapabilen yarıçapı ile tamamen kıvrımlı ve dar alanlar bile kolayca temizlenir. Kompakt tasarımı ile güçlü bir görünüme ve muazzam bir performansa sahiptir. Sansasyonel döner emiş başlığı sayesinde dar açılı dönüşlerde bile suyun tamamının emilmesini sağlar. Ayarlanabilir eko-modu enerji tasarrufu sağlar. Çevre duyarlılığını yüksek temizlik performansı ile birleştirmiştir. Arka kapakta pil bölmesine ve şarja kolay erişilebilir.

Entegre yan fırça Kolay kullanım Eco!efficiency modu zaman, enerji, su ve deterjan tasarrufu sağlar. Otomatik doldurma opsiyonu Makine herhangi su kaynağından doldurulabilir. Su kaynağı, makinenin kapasitesi dolduğunda kendini otomatik olarak keser Bu özellik sayesinde kullanıcı, diğer işini rahatlıkla yapabilir DS3 dozajlama sistemi Fazla dozajlamayı engeller. Ekstra olarak mevcuttur Ekonomik mod Zaman, enerji, su ve deterjan tasarrufu sağlar Kompakt boyutlar Kolay kullanım Eco!efficiency modu zaman, enerji, su ve deterjan tasarrufu sağlar. Kolay değişim Emiş başlıkları ve fırçalar herhangi bir alet kullanmadan kolayca takılabilir Vakum kolu saniyeler içinde monte edilebilir. Eşsiz çek-pas dönüş prensibi Köşelerde kalan her damla suyun emişi için Kolay manevra Mükemmel manevra kabiliyeti sayesinde geniş alan temizliği ve zaman tasarrufu Kompakt boyutlar Mükemmel manevra kabiliyeti sayesinde geniş alan temizliği ve zaman tasarrufu Kompakt tasarım Kolay taşıma ve depolama için.