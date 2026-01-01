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    Yıkayıcı kurutucu BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with yellow accents, featuring a circular brush and wheels, designed for professional cleaning.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.127-069.0

    BD 50/50 C Bp Pack kompakt zemin temizleme makinesi, standart olarak bakım gerektirmeyen 80 Ah kapasiteli lityum-iyon batarya ve hızlı şarj cihazı ile donatılmıştır. 50 litrelik temiz ve kirli su tanklarına sahip olan bu model, orta ölçekli alanlarda etkili ve kesintisiz temizlik sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile kolay manevra kabiliyeti sunar. EASY Operation sistemiyle kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahip olan makine, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için hızlı bir şekilde öğrenilip kullanılabilir.
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