Yıkayıcı kurutucu BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC | Kärcher

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Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.127-069.0BD 50/50 C Bp Pack kompakt zemin temizleme makinesi, standart olarak bakım gerektirmeyen 80 Ah kapasiteli lityum-iyon batarya ve hızlı şarj cihazı ile donatılmıştır. 50 litrelik temiz ve kirli su tanklarına sahip olan bu model, orta ölçekli alanlarda etkili ve kesintisiz temizlik sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde dar alanlarda bile kolay manevra kabiliyeti sunar. EASY Operation sistemiyle kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahip olan makine, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli kullanıcılar için hızlı bir şekilde öğrenilip kullanılabilir.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm)
510
Çalışma genişliği, vakum (mm)
850
Temiz / Kirli su tankı (l)
50 50
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
2040
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
1200
Akü tipi
Li-Ion
Akü (V / Ah)
24 / 90
Akü çalışma süresi (sa)
2.5
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (kg)
23
Koridor dönüş genişliği (mm)
1240
Su tüketimi (l/dk)
2.3
Ses seviyesi (dB(A))
66
Aksesuarsız ağırlık (kg)
53
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1170 x 570 x 1025
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları