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    Yıkayıcı kurutucu BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with yellow accents, featuring a circular brush and wheels, designed for professional cleaning.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.127-060.0

    Bakım gerektirmeyen 80 Ah lityum iyon batarya ve 50 litrelik tanklarla donatılmış: BD 50/50 C Classic Bp Pack kompakt zemin temizleme makinemiz.
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