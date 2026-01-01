Yıkayıcı kurutucu BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion | Kärcher

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Sipariş numarası: 1.127-060.0Bakım gerektirmeyen 80 Ah lityum iyon batarya ve 50 litrelik tanklarla donatılmış: BD 50/50 C Classic Bp Pack kompakt zemin temizleme makinemiz.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm)
510
Çalışma genişliği, vakum (mm)
850
Temiz / Kirli su tankı (l)
50 50
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
2040
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
1200
Akü tipi
Bakım gerektirmeyen
Akü (V / Ah)
24 / 90
Akü çalışma süresi (sa)
2.5
Batarya şarj süresi (sa)
8.7
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (kg)
27
Koridor dönüş genişliği (mm)
1240
Su tüketimi (l/dk)
2.3
Ses seviyesi (dB(A))
66
Aksesuarsız ağırlık (kg)
53
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1170 x 570 x 1025
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları