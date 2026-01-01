Yıkayıcı kurutucu BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion | Kärcher

51 cm çalışma genişliği ve 50 litrelik temiz ve kirli su tanklarıyla kompakt yapıya sahip olan BD 50/50 C Classic Bp Pack zemin temizleme makinemiz, temizlenecek alan üzerinde mükemmel bir görüş sağlar. Oldukça sessiz disk fırça başlığı ve 80 Ah kapasiteli lityum iyon batarya sayesinde, gürültüye duyarlı alanlarda dahi 2 saate kadar temizlik yapılabilir. Bakım gerektirmeyen lityum iyon bataryanın, geleneksel kurşun-asit bataryalara kıyasla 4 kata kadar daha uzun çevrim ömrüne sahip olması, makinenin toplam kullanım maliyetini önemli ölçüde azaltır ve aynı zamanda maksimum makine kullanılabilirliği sağlar.

Uzun ömürlü lityum-iyon pil Hızlı ve ara şarj sayesinde uzun çalışma süreleri ve yüksek verimlilik. Fırça başlığı ve emiş başlığı uzun ömürlü alüminyumdan yapılmıştır Düşük arıza oranları ile zorlu çalışma koşulları için sağlam makine konsepti. Ayrıca zorlu koşullardaki uygulamalar için geliştirilmiştir. Son derece basit işletim konsepti Tüm makine işlevleri, anahtarlar, düğmeler ve düğmeler kullanılarak çalıştırılabilir. Kendini açıklayan semboller ve açıkça düzenlenmiş kontrol paneli ile basit konsept. Kısa eğitim süresi Pil ve pil şarj cihazı dahildir Bakım gerektirmez ve güvenlidir. Ekstra uzun çalışma süresi için 80 Ah'lik büyük kapasite. Kullanışlı dört tekerlekli sistem Uzun ve yorucu olmayan uygulamalar için idealdir. Kullanım kolaylığını artırır ve fiziksel eforu önemli ölçüde azaltır. Sağlam standart şasi Bakım çabalarını ve maliyetlerini azaltır. Güvenilirliği artırır. Emiş sisteminin benzersiz tasarımı Kullanıcı dostu olma özelliğini artırır. Çalışma gürültüsünü azaltır. Ayrı kirli su deposu sistemi Çok kolay temizlik Hijyeni artırır Temizlik maddesi dozajlı tatlı su kapağı Temizlik maddelerinin uygun ve doğru dozajlanması için. Temizlik maddesi tüketimini ve maliyetleri düşürür. Pratik Ev Üssü Çeşitli aksesuar parçalarını taşımak için. Elle temizlik için kullanılan kaplar her zaman kolayca ulaşılabilecek bir yerdedir.