Yıkayıcı kurutucu BD 50/55 C Classic Bp *EU | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.127-054.0Akülü, kompakt BD 50/55 C Classic Bp fırçalı kurutucu, mükemmel temizleme performansı ve konforlu dört tekerlekli sistemi sayesinde kolay kullanımı ile etkileyicidir.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Fırça motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
510
Çalışma genişliği, vakum (mm)
900
Temiz / Kirli su tankı (l)
55 55
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
2550
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
1530
Akü (V)
24
Akü çalışma süresi (sa)
3
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (kg)
27
Ses seviyesi (dB(A))
65.2
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
240
Aksesuarsız ağırlık (kg)
84
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1328 x 610 x 1073
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları