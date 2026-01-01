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    Yıkayıcı kurutucu BD 50/55 C Classic Bp *EU | Kärcher

    Kärcher professional floor scrubber with grey body and yellow accents, featuring a large brush and wheels.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 50/55 C Classic Bp *EU

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.127-054.0

    Akülü, kompakt BD 50/55 C Classic Bp fırçalı kurutucu, mükemmel temizleme performansı ve konforlu dört tekerlekli sistemi sayesinde kolay kullanımı ile etkileyicidir.
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