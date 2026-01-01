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    Yıkayıcı kurutucu BD 50/60 C Ep Classic | Kärcher

    Grey Kärcher floor scrubber with yellow accents, featuring a circular brush and wheels, designed for professional cleaning.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 50/60 C Ep Classic

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.127-002.0

    İdeal giriş seviyesi modeli: BD 50/60 C Ep Classic arkadan itmeli, disk teknolojili ve 2.000 m²/saate kadar alan performansı için 60 litrelik depolu zemin yıkayıcı.
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