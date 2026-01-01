Yıkayıcı kurutucu BD 50/60 C Ep Classic | Kärcher

BD 50/60 C Ep Classic, minimum ekipmanla maksimum temizleme performansı sunar. Verimli kullanım için makine özellikleri en önemli ayarlara ve işlevlere indirgenmiştir. EASY-Operation sistemi, makinenin kullanımını çok kolaylaştırır. Bu kompakt makine manevra kabiliyeti yüksektir ve operatöre temizlenecek alanın net bir görünümünü sunar. Ayrıca, disk teknolojisine sahip BD 50/60 C Ep Classic, hem ara sıra hem de sürekli kullanım için idealdir.

Ekonomik giriş sınıfı modeli Muhteşem fiyat-performans oranı. En önemli fonksiyonlara indirgenmiş Kompakt boyutları ile geniş tank hacmi Ekstra manevra kabiliyeti Yüzey temizliğinde net bir görünüm Geniş çalışma hacmi 51cm /20 inch entegre disk fırça Orta ölçekli alanlar için etkili temizlik Ana operasyon Hafif Farklı aralıklarda ve sürekli kullanımlar için uygundur Home Base sistem Aksesuarlar ekipman üzerinde depolanabilir Ek temizlik malzemeleri araca monteli şekilde taşınabilir. EASY (Kolay) Operasyon paneli 1 değiştirme oprerasyonu Kullanımı oldukça kolay Sarı kontrol elemanları sayesinde fonksiyonların kolay atanması Kısa eğitim süresi Dayanıklı ve güçlü kontrol elementleri Günlük kullanım için uygun