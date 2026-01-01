Yıkayıcı kurutucu BD 50/60 C Ep Classic | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.127-002.0İdeal giriş seviyesi modeli: BD 50/60 C Ep Classic arkadan itmeli, disk teknolojili ve 2.000 m²/saate kadar alan performansı için 60 litrelik depolu zemin yıkayıcı.
Yakıt Tipi
Elektrik soketi sabitleyici
Sürüş tahrik sistemi
Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm)
510
Çalışma genişliği, vakum (mm)
900
Temiz / Kirli su tankı (l)
60 60
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
2040
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
1020
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (g/cm² / kg)
27.3 - 28.5 / 20 - 23
Su tüketimi (l/dk)
2.3
Ses seviyesi (dB(A))
67
Motor Gücü (V)
230
Frekans (Hz)
50
Motor değerleri (W)
1100
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
52
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1170 x 570 x 1025
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri