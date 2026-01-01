Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Yıkayıcı kurutucu BD 50/70 R Bp Pack Classic | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with grey body, black seat, steering wheel, and visible brush underneath.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 50/70 R Bp Pack Classic

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.161-071.0

    Kullanımı kolay, manevra kabiliyetine sahip, akülü BD 50/70 R Bp Pack Classic disk fırçalı binilebilir fırçalı kurutucu. Aküler ve uygun bir akü şarj cihazı dahildir.
    Teklif isteyin