Yıkayıcı kurutucu BD 50/70 R Bp Pack Classic | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.161-071.0Kullanımı kolay, manevra kabiliyetine sahip, akülü BD 50/70 R Bp Pack Classic disk fırçalı binilebilir fırçalı kurutucu. Aküler ve uygun bir akü şarj cihazı dahildir.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
510
Çalışma genişliği, vakum (mm)
900
Temiz / Kirli su tankı (l)
70 75
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
2805
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
2000
Akü (V / Ah)
24 / 105
Akü çalışma süresi (sa)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
95 - 253
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (g/cm² / kg)
13 / 20
Koridor dönüş genişliği (mm)
1650
Su tüketimi (l/dk)
2.3
Ses seviyesi (dB(A))
66
Motor değerleri (W)
1400
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
345
Aksesuarsız ağırlık (kg)
100
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1310 x 590 x 1060
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları