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    Yıkayıcı kurutucu BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with grey body, black seat, steering wheel, and visible brush underneath.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.161-081.0

    Cazip fiyatlı, akülü binek fırçalı kurutucu BD 50/70 R Classic. 70 l tank hacmi, diskli fırça başlığı ve 80 Ah kapasiteli uzun ömürlü lityum iyon akü ile.
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