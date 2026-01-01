Yıkayıcı kurutucu BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

BD 50/70 R Classic Bp, üstün fiyat-performans oranı, iyi temizlik performansı, birçok kullanışlı ekipman detayı ve çok kolay kullanımı ile etkileyici, kompakt, akülü bir binek fırçalı kurutucudur. Kompakt tasarımı sayesinde, kullanıcının konfordan vazgeçmesine gerek kalmadan arkadan çekmeli makinelere ciddi bir alternatiftir. Renk kodlu kumanda elemanları özellikle kolay kullanım sağlar, 80 Ah kapasiteli güçlü, uzun ömürlü lityum iyon akü, hızlı ve ara şarj seçeneği ile maksimum makine kullanılabilirliği sağlar. Temizlik gereçlerini taşımak için kancalarla donatılabilen standart Home Base'in yanı sıra çöp kovası tutucusu veya ön süpürme paspası gibi isteğe bağlı ek donanımlar, BD 50/70 R Classic Bp'nin basit ama daha verimli konseptini tamamlar.

Entegre yan fırça Ek açıklama gerektirmeyen semboller ve anlaşılır kontrol paneli. Kısa alışma süresi. Basit, sarı renk kodlu kontrol aksesuarları makineyi kullanımı kolay bir hale getirmektedir. Uzun ömürlü lityum-iyon pil Hızlı ve ara şarj sayesinde uzun çalışma süreleri ve yüksek verimlilik. Su ile yeniden doldurmadan bakım gerektirmeyen akü sistemi. Disk fırça mühendisliği Entegre disk fırça başlığıyla sağlam yapı. Geniş çalışma alanı sayesinde yüksek alan performansı. Pedal ejeksiyonu ile fırça değişimi. Kompakt tasarım Son derece iyi manevra kabiliyetine sahip makine. Temizlenecek yüzeylerin görünümünü netleştirin. Taşıması kolay. Opsiyonel mop Kuru kirleri toplar, böylece temizleme işlemini destekler. Emme kanalındaki tıkanmaları önlemeye yardımcı olur.