Yıkayıcı kurutucu BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.161-081.0Cazip fiyatlı, akülü binek fırçalı kurutucu BD 50/70 R Classic. 70 l tank hacmi, diskli fırça başlığı ve 80 Ah kapasiteli uzun ömürlü lityum iyon akü ile.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
510
Çalışma genişliği, vakum (mm)
850
Temiz / Kirli su tankı (l)
70 75
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
2805
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
2000
Akü tipi
Li-Ion
Akü (V / Ah)
25.6 / 90
Akü çalışma süresi (sa)
2
Batarya şarj süresi (sa)
8
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (g/cm² / kg)
13 / 20
Koridor dönüş genişliği (mm)
1650
Su tüketimi (l/dk)
2.3
Ses seviyesi (dB(A))
67
Motor değerleri (W)
1400
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
345
Aksesuarsız ağırlık (kg)
112
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1310 x 590 x 1060
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri