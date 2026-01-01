Yıkayıcı kurutucu BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Bu cihaz kurulum gerektirir
Sipariş numarası: 1.161-082.0Kompakt, manevra kabiliyeti yüksek, 70 l tank hacmine, bakım gerektirmeyen lityum iyon aküye (80 Ah) ve güçlü hızlı şarj cihazına sahip BD 50/70 R Classic binilebilir fırçalı kurutucu.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Çekiş Motoru
Çalışma genişliği, fırça (mm)
510
Çalışma genişliği, vakum (mm)
850
Temiz / Kirli su tankı (l)
70 75
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
2805
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
2000
Akü tipi
Li-Ion
Akü (V / Ah)
25.6 / 90
Akü çalışma süresi (sa)
2
Batarya şarj süresi (sa)
2
Fırça dönüş hızı (rpm)
180
Fırça temas basıncı (g/cm² / kg)
13 / 20
Koridor dönüş genişliği (mm)
1650
Su tüketimi (l/dk)
2.3
Ses seviyesi (dB(A))
66
Motor değerleri (W)
1400
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
345
Aksesuarsız ağırlık (kg)
112
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1310 x 590 x 1060
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri