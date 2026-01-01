Yıkayıcı kurutucu BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC | Kärcher

Güçlü ve akülü: Kompakt ve ince tasarımı sayesinde, B 50/70 R Classic binilebilir fırçalı kurutucumuz yüksek derecede çeviklik ve manevra kabiliyeti sunar ve bu nedenle taşınması da çok kolaydır. İstenildiği zaman şarj edilebilen 80 Ah kapasiteli güçlü ve uzun ömürlü lityum iyon akü ve 70 litrelik depo hacmi sayesinde zemin temizliğinde uzun süreli kullanımlar da mümkündür. Bunun da ötesinde, BD 50/70 R Classic, manuel temizlik gereçlerini taşımak için kancalı bir Home Base, ön süpürme paspası veya çöp kovası tutucusu gibi birçok kullanışlı ve isteğe bağlı ekipman detayının kurulmasına olanak tanır.

Entegre yan fırça Ek açıklama gerektirmeyen semboller ve anlaşılır kontrol paneli. Kısa alışma süresi. Basit, sarı renk kodlu kontrol aksesuarları makineyi kullanımı kolay bir hale getirmektedir. Uzun ömürlü lityum-iyon pil Hızlı ve ara şarj sayesinde uzun çalışma süreleri ve yüksek verimlilik. Su ile yeniden doldurmadan bakım gerektirmeyen akü sistemi. Disk fırça mühendisliği Entegre disk fırça başlığıyla sağlam yapı. Geniş çalışma alanı sayesinde yüksek alan performansı. Pedal ejeksiyonu ile fırça değişimi. Kompakt tasarım Son derece iyi manevra kabiliyetine sahip makine. Temizlenecek yüzeylerin görünümünü netleştirin. Taşıması kolay. Opsiyonel mop Kuru kirleri toplar, böylece temizleme işlemini destekler. Emme kanalındaki tıkanmaları önlemeye yardımcı olur.