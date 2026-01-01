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    Yıkayıcı kurutucu BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC | Kärcher

    Kärcher ride-on floor scrubber with grey body, black seat, steering wheel, and visible brush underneath.

    Yıkayıcı kurutucu

    BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC

    Bu cihaz kurulum gerektirir

    Sipariş numarası: 1.161-082.0

    Kompakt, manevra kabiliyeti yüksek, 70 l tank hacmine, bakım gerektirmeyen lityum iyon aküye (80 Ah) ve güçlü hızlı şarj cihazına sahip BD 50/70 R Classic binilebilir fırçalı kurutucu.
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