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    Tek diskli makine BDS 43/150 C Classic Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

    Kärcher single-disc scrubber with a grey body, yellow handle, and red brush, presented on a plain white background.

    Tek diskli makine

    BDS 43/150 C Classic Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi

    Sipariş numarası: 1.291-243.0

    BDS 43/150 C Classic, çeşitli zemin temizleme uygulamaları için çok sağlam bir tek diskli makinedir. Bakım gerektirmeyen planet taşıyıcı ve güçlü 1.500 watt motor ile.
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