Tek diskli makine BDS 43/150 C Classic Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

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Tek diskli makine
Sipariş numarası: 1.291-243.0BDS 43/150 C Classic, çeşitli zemin temizleme uygulamaları için çok sağlam bir tek diskli makinedir. Bakım gerektirmeyen planet taşıyıcı ve güçlü 1.500 watt motor ile.
Yakıt Tipi
Elektrik soketi sabitleyici
Çalışma genişliği, fırça (mm)
430
Çalışma yüksekliği (mm)
90
Fırça dönüş hızı (rpm)
150
Fırça temas basıncı (kg)
43
Ses seviyesi (dB(A))
66
Motor Gücü (V)
220 - 240
Frekans (Hz)
50
Renk
antrasit
Ağırlık (aksesuarlarla birlikte) (kg)
44.2
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
940 x 430 x 1105
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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