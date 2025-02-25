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    Belediye Ekipmanları, Belediye Temizlik Araçları | Kärcher

    Belediye Araçları

    Municipal equipment

    Kärcher'den MC, MIC ve Holder serisi yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçları

    Yeni kurulan Kärcher Municipal GmbH, belediyelere çevre temizliği için gerekli olan farklı sınıf ve kapasiteye sahip hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçlarını bir araya getiriyor. Bu yeni yapılanma kapsamında, Holder modeli ile güçlenen Kärcher; birbirini mükemmel bir şekilde tamamlayan ürün yelpazesi ile belediyeler ve diğer müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına çözüm sunmaya devam ediyor. Marka güvenilirliği ile tek marka altında toplanan, birinci sınıf kaliteye sahip Kärcher hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçları performansları ile müşterilerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

    Kärcher hidrostatik tip yol süpürme ve çok amaçlı çevre temizlik araçları her yerde olağanüstü performans sunar. Ana caddeler, sokaklar, meydanlar, parklar, kaldırımlar, otoparklar, limanlar, fabrikalar, hastane ve üniversite kampüsleri, alışveriş merkezleri, fabrikalar ve daha birçok alanda; dört mevsim ihtiyaca uygun olarak kolay temizlik çözümleri sunuyor.

    Her uygulama için doğru araç

    İş başındaki güç merkezleri – uygulama videoları

    MC 130

    MC 250 – en iyisini istediğinizde!

    MIC 35/MIC 42 kış servisi

    İhtiyaçlarınıza tam uyan, akıllıca tasarlanmış özellikler

    Kärcher ve Holder belediye araçlarının sürücü kabini, hem işinizi kolaylaştıracak hem de konforunuzu artıracak birçok aksesuarla donatılabiliyor. Geri görüş kamerası, CD çalarlı, MP3, Bluetooth ve eller serbest özellikli radyo, konforlu sürücü koltuğu ve ısıtmalı dikiz aynası gibi seçenekler hem sürücünün güvenliğini sağlıyor hem de sürüşü keyifli hale getiriyor. Araç, ataşman ve aksesuarlardan oluşan bu birbiriyle tam uyumlu sistem, yüksek performans ve tam verimle çalışıyor. Üstelik hızlı teslimat garantili zengin yedek parça ağı ve uzun vadeli stok güvencesi sayesinde, araçlarınız hiçbir zaman yarı yolda kalmıyor ve işletme maliyetleriniz her zaman dengede duruyor.

    Ausstattung

    Kullanışlı ve konforlu ekipman

    İçecek tutucusundan belge çantasına, havalı yaylı konforlu koltuktan CD çalarlı radyoya kadar - pratik ve akıllı donanım detayları çalışmayı sürücü için özellikle keyifli hale getirir.

    Konifguration

    Gereksinimleriniz için donatıldı

    Gezici hortum, su sirkülasyon sistemi, çekiş tahriki ve hidrolik sistem gibi seçenekler uygulama yelpazesini genişletir ve verimliliği artırır.

    crubbing device

    Sayısız uygulama sayesinde çeşitli kullanım

    Kärcher her görev için doğru ekipmanı sunar: Ön silindir fırçaları, yan fırçalı ve yan fırçasız fırça sistemleri ve dış mekan temizliği için vakum sistemi. Yeşil alan bakımı için biçme makineleri, ot fırçası ve hidrolik sulama kolu. Kış servisi için kar püskürtücüler, kar küreme makineleri ve üste monte serpme makineleri. Islak temizlik için yüksek basınçlı temizleyiciler ve yıkama sistemleri.

    Ersatzteile

    Güvenilirlik

    Sadece Kärcher orijinal parçaları Kärcher kalitesine sahiptir. Bu, yan fırçalar, motor yağı ve hidrolik sıvısı ve tabii ki diğer tüm aşınan parçalar, yedek parçalar, yağlayıcılar ve işletim malzemeleri için geçerlidir. Hiçbir şey orijinalinden daha iyi ve daha güvenilir değildir.

    Hotline

    Telefonda yardımcınız

    Dost canlısı, yetkin, çözüm odaklı Kärcher yardım hattı çalışanları size telefonda uzman tavsiyesi sunabilmek için tüm makineleri, aksesuar parçaları ve temizlik maddelerini çok iyi bilirler.

    Serviceverträge

    Performansı ve değeri koruyun

    Her zaman en yüksek performans: Servis anlaşmalarımızla Kärcher temizleme makineleriniz düzenli denetimler, bakım veya eksiksiz tam hizmet paketi sayesinde her zaman kullanıma hazırdır.

    MIC 42 clearing away snow

    Belediyelere yönelik uygulama çözümleri

    Belediyelere yönelik uygulama çözümlerimiz, her türlü ihtiyaca ve her mevsime uygun en ideal konsepti sunuyor; süpürme ve vakumlama işlerinin yanı sıra kar-buzla mücadeleden yeşil alan bakımına veya en özel uygulamalara kadar her zaman yanınızdayız.

    Daha fazlası

    Broşür indirme linkleri

    P_MIC_Range_brochure_A4_16S_EN_00253140_0617_EN

    Belediye hizmet araçları broşürü

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    P_Municipal_Medium_Range_brochure_A4_28S_EN_00252740_05_EN

    Belediye ekipmanları broşürü

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    P_MC_250_Brochure_A4_24S_EN_00281740_0819_view

    MC 250 belediye tipi süpürme makinesi

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