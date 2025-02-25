Belediye Hizmet Araçları | Kärcher

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Çok çeşitli uygulamalar için en ideal çözümler: Kärcher-Holder çok amaçlı hizmet araçlarımız, en zorlu koşullarda yıl boyu kullanım için tasarlanmıştır ve her türlü konum veya uygulamada 26 ila 129 hp (18,9 ila 95 kW) arasında üstün performans sunar.
Yeşil alan bakımından yol bakımına, kar küremeden sulamaya kadar çok geniş bir görev yelpazesine sahipsiniz. MIC serisi, bu çeşitli gereksinimleriniz için en ideal çözümü sunar. Bu kompakt ve yüksek manevra kabiliyetine sahip çok amaçlı araçlar; özellikle kaldırımlar, parklar ve dar şehir içi sokaklar için son derece uygundur.
Holder belediye araçları, öncelikle hem insanlar hem de makineler üzerinde özellikle yüksek talepler oluşturan uygulamalarda kullanılır. Bunun sebebi nedir? Çünkü çok amaçlı hizmet araçları, en zorlu koşullarda yıl boyu kullanım için tasarlanmıştır. Araçla mükemmel şekilde eşleşen ekipmanlarıyla bu araçlar, standart çözümlere kıyasla hem teknik hem de ekonomik açıdan üstün olan eksiksiz bir paket sunar.