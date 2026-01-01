Her Amaca Uygun Belediye Hizmet Çözümleri | Kärcher

Kar küreme, püskürtme veya süpürme işlemlerinin yanı sıra kum, mıgır veya solüsyon serpilmesi gereken durumlarda da her türlü hava koşulunda güçlü, kompakt ve kıvrak çok amaçlı araçlarımıza güvenebilirsiniz. Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve eşit büyüklükteki dört tekerlek sayesinde, çetin kış koşullarında bile çekiş gücü olağanüstüdür. Motor yükü sınır kontrolü, özellikle kar püskürtme sırasında son derece etkilidir: Sürüş hızının, ön ataşmandaki güç talebine göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlar.

Sürücünün sıfırın altındaki sıcaklıklarda da tam performansla çalışabilmesi için konforlu kabin; optimum ısı yalıtımına, güçlü ısıtma sistemlerine ve koltuk ısıtması, klima veya ısıtmalı ön cam ile dış dikiz aynası gibi kışa uygun donanım özelliklerine sahiptir.