Her Amaca Uygun Belediye Hizmet Çözümleri | Kärcher

Kışla mücadele hizmetleri
Buz ve karla mücadele için eksiksiz bir program; 129 BG (95 kW) güce varan dayanıklı, güvenilir ve güçlü kış hizmeti araçlarımız size yol açar.
Buz ve karla mücadele için eksiksiz bir program; 129 BG (95 kW) güce varan dayanıklı, güvenilir ve güçlü kış hizmeti araçlarımız size yol açar.
Kar küreme, püskürtme veya süpürme işlemlerinin yanı sıra kum, mıgır veya solüsyon serpilmesi gereken durumlarda da her türlü hava koşulunda güçlü, kompakt ve kıvrak çok amaçlı araçlarımıza güvenebilirsiniz. Sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve eşit büyüklükteki dört tekerlek sayesinde, çetin kış koşullarında bile çekiş gücü olağanüstüdür. Motor yükü sınır kontrolü, özellikle kar püskürtme sırasında son derece etkilidir: Sürüş hızının, ön ataşmandaki güç talebine göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlar.
Sürücünün sıfırın altındaki sıcaklıklarda da tam performansla çalışabilmesi için konforlu kabin; optimum ısı yalıtımına, güçlü ısıtma sistemlerine ve koltuk ısıtması, klima veya ısıtmalı ön cam ile dış dikiz aynası gibi kışa uygun donanım özelliklerine sahiptir.
Zemini koruyan, çok yönlü ve esnek bir yeşil alan bakımı mı? Çok fonksiyonlu Kärcher belediye araçları, biçme ve bakım işlemlerini en üst seviyede gerçekleştirir.
Geniş, dik veya dar alanlar olması fark etmez: Bir Holder veya Kärcher belediye aracı; çim bakımı, çim yenileme, çit ve set/şarampol bakımı için idealdir. Esnek bağlantı ve montaj seçenekleri, tırmanma kabiliyeti, yüksek manevra yeteneği ve üstün alan performansı sayesinde, çim biçme ve yeşil alan bakımı aracı olarak neredeyse sınırsız bir uygulama potansiyeli sunar.
Eşit büyüklükteki dört tekerlek, zemine mümkün olan en az zararı verirken optimum çekiş gücü sağlar; belden kırma direksiyonlu modellerde ise minimum dönüş çapı ve iz takibi çalışmanızı kolaylaştırır. Böylece her türlü yeşil alan, ulaşılması zor noktalarda bile en yüksek kalitede, hızlı ve etkili bir şekilde işlenebilir. Aynı zamanda çok fonksiyonlu araç, kesilen otların hızlı ve kolay bir şekilde toplanmasını sağlayarak kesintisiz bir atık yönetim zinciri sunar. Klima sistemi ve geniş, konforlu çalışma alanı sayesinde sürücü, yaz sıcaklarında bile serin ve rahat bir ortamda çalışır.
Mümkün olan en yüksek esneklikle optimum süpürme ve temizlik sonuçları: Kärcher ve Holder'ın profesyonel temizlik araçları, yüksek verimlilikleri ve üstün manevra kabiliyetleri sayesinde sahada fark yaratır.
Yol süpürme araçlarımızın yüksek manevra kabiliyeti, kolay kullanımı ve mükemmel görüş açısı, verimli ve konforlu bir çalışma için en uygun koşulları yaratır. Kärcher Belediye Araçları, park alanlarından geniş meydanlara kadar her yerin temizliği için çeşitli süpürme makineleri sunar. Bu makineler; yüksek emiş güçlerinin yanı sıra yüksek hazneli boşaltma, geniş dolum hacmi, yüksek basınçlı yıkama namlusu, sulama kolu ve biçme-vakumlama kombinasyonu gibi ek donanım seçenekleriyle çalışma sonuçlarınızı kusursuz hale getirir.
İster yaprak süpürmek, ister çamur ve kiri yıkayıp temizlemek, isterseniz de yüksek basınçla yıkama yapmak isteyin; temizlik makinelerimizden biriyle üstün kalite ve en iyi sonuçlar her zaman garanti altındadır.
Süpürme ve vakumlama işlemlerinin bir arada sunulması, sokak ve yolların derinlemesine temizlenmesini sağlar. Kirlerin etkili bir şekilde sökülmesi ve tozun hapsedilmesi için fırçalar suyla ıslatılır. Vakumlu süpürme makinelerinde, açık alanlardan ve yollardan süpürülerek bir araya getirilen nemli kir, geniş emiş ağzı vasıtasıyla toplama haznesine çekilir. Kir burada çökerken, içeri çekilen su ise su sirkülasyon sistemine geri aktarılarak vakumlu süpürge tarafından yeniden kullanılır.
Sağladığı avantajlar:
Bölgesel süpürme işleminde kirler, yol süpürme aracının her iki yanından da kolayca süpürülür; böylece yollar açık tutulurken geniş alanlar da hızla temizlenir. Bu işlem, atık toplama fonksiyonu aktif edilerek veya edilmeden gerçekleştirilebilir. Atık toplamalı süpürme işleminde, süpürülen kirler mekanik olarak toplama haznesine aktarılır. Bu yöntem, özellikle kum ve tozların derinlemesine temizlenmesinde son derece etkilidir.
Sağladığı avantajlar:
Geniş bir su deposundan alınan su, temizlik aracının yıkama barı (püskürtme sistemi) aracılığıyla sokaklara, yollara veya açık alanlara püskürtülür. İnatçı kirler yüzeye zarar vermeden sökülür; toz ve ince toz partikülleri suyla hapsedilir. Manuel kullanım için yüksek basınçlı bir yıkama namlusu da mevcuttur. Bu yıkama sistemi sayesinde hassas yüzeyler bile hızlı ve etkili bir şekilde temizlenebilir.
Sağladığı avantajlar:
Yüksek basınçlı temizlik sistemi, aracın ön ataşman bölmesine monte edilen döner bir temizleme başlığı (kapağı) ile çalışır. Bu başlığın altında iki adet dönen püskürtme kolu yer alır. Meydanlara ve yollara 250 bar su basıncıyla temiz su püskürtülerek kirler yüzeye zarar vermeden, etkili bir şekilde sökülür. Opsiyonel olarak, 90 °C'ye kadar sıcak su kullanımı da mümkündür. Kusursuz ve lekesiz sonuçlar elde etmek için sisteme kirli su emiş ünitesi de entegre edilebilir.
Sağladığı avantajlar:
Sıcak su ile yabani ot temizleme sistemi, istenmeyen yabani otları kimyasal madde kullanmadan, çevre dostu ve derinlemesine bir yöntemle yok etme imkanı sunar. Son derece kompakt tasarımı sayesinde harici bir su veya güç kaynağına ihtiyaç duymadan; en ücra bölgelerin yanı sıra patikalarda, parklarda veya şehir merkezlerinde rahatça kullanılabilir. Yabani otlar, ön aparata monte edilen püskürtme barı ile otomatik olarak ya da el namlusu yardımıyla manuel olarak 98 °C sıcaklıktaki suyla etkisiz hale getirilir.
Sistem, belediyelerin günlük çalışma rutinindeki diğer uygulamalar için de uygundur:
Düzenli olarak temizlenen, temiz ve bakımlı bir ortamda mikroplardan kaynaklanan enfeksiyon riski önemli ölçüde azalır. Yüzeyler artık mikroplar, bakteriler veya virüsler için bir üreme alanı olmaktan çıkar ve ulaşılması zor alanlardaki mikroplar bile yok edilir. Güncel bilimsel verilere göre koronavirüsler veya grip virüsleri gibi zarflı virüsler 56 °C sıcaklıkta etkisiz hale getirilir. Uzmanlar bu süreci virüs inaktivasyonu olarak da adlandırır. El püskürtücüsü ile tam 30 saniyelik bir temas süresi sağlandığında, temizlik makinesinin sunduğu yüksek sıcaklıklar, sert yüzeylerdeki zarflı virüsleri öldürmek ve böylece açık alanları derinlemesine dezenfekte etmek için fazlasıyla yeterlidir.
Kärcher Belediye Araçları'nın güçlü modelleri, yabani otları etkili ve verimli bir şekilde temizlemek için geniş bir uygulama yelpazesi sunar.
Yasal zorunluluklar nedeniyle, kimyasal içermeyen yabani ot temizliği son yıllarda birçok belediye ve hizmet sağlayıcı için giderek daha önemli bir faaliyet alanı haline gelmiştir.
Park alanları, mezarlıklar, kamuya açık meydanlar ve otobüs duraklarının yanı sıra ambar zeminleri, spor sahaları, tenis kortları ve hatta çeşitli nehir ile denizlerin liman veya kıyı bölgeleri; tüm bu alanların yabani otlardan arındırılması gerekir.
Kärcher WRS 200 sıcak sulu yabani ot temizleme sistemi, belediyelere ve hizmet sağlayıcılara istenmeyen yabani otları çevre dostu ve derinlemesine bir yöntemle yok etme imkanı sunar. Yılda sadece yaklaşık dört uygulama gerektiren bu sistem, uzun vadeli bir bakış açısıyla en ekonomik yaklaşımdır.
Son derece kompakt tasarımı sayesinde harici bir su veya güç kaynağına ihtiyaç duymadan en ücra bölgelerin yanı sıra patikalarda, parklarda veya şehir merkezlerinde rahatça kullanılabilir. Yabani otlar, ön kısma monte edilen püskürtme barı ile otomatik olarak ya da el namlusu yardımıyla manuel olarak 98 °C sıcaklıktaki suyla etkisiz hale getirilir.
Yabani otların çeşitliliği ne kadar fazlaysa, belediye araçlarımızla onları kolayca temizleme seçenekleri de o kadar boldur; işlem ister sıcak su, pürmüz, sıcak hava, köpük ister mekanik çözümlerle yapılsın, fark etmez.
Asfalt frezeleme çalışmalarından yol ve raylı sistem teknolojilerine kadar geniş araç ve ekipman yelpazesiyle her iş için uygun çözüm sunulur.
İhtiyacınız ne olursa olsun, doğru çözümü Kärcher Municipal’de bulabilirsiniz. Geniş sistem aracı yelpazemiz ve ekipman iş ortaklarımızın sunduğu çeşitli çözümler sayesinde her uygulama için uygun bir seçeneğimiz bulunuyor. Tüm araçlarımız siparişe özel üretildiği için standart olarak yüzlerce farklı konfigürasyon seçeneği sunabiliyoruz. Eğer ihtiyacınıza uygun çözüm henüz mevcut değilse, deneyimli mühendis ekibimiz size özel bir çözüm geliştirmek için çalışır.