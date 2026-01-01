Belediye Hizmet Uygulamaları | Kärcher

Süpürme ve temizlik
Mümkün olan en iyi esneklikle optimum süpürme ve temizlik sonuçları; Kärcher Belediye Hizmetleri'nin profesyonel temizlik cihazları, verimlilikleri ve manevra kabiliyetleri sayesinde iş başında fark yaratır.
Mümkün olan en iyi esneklikle optimum süpürme ve temizlik sonuçları; Kärcher Belediye Hizmetleri'nin profesyonel temizlik cihazları, verimlilikleri ve manevra kabiliyetleri sayesinde iş başında fark yaratır.
Buz ve karla mücadele için eksiksiz bir program; 129 hp (95 kW) güce kadar ulaşan sağlam, güvenilir ve yüksek performanslı kış hizmet araçlarımız size yol açar.
Çok yönlü, esnek ve toprağı koruyan bir yeşil alan bakımı mı? Çok işlevli Kärcher Belediye Hizmetleri araçları, en üst düzeyde biçme ve bakım işlemleri gerçekleştirir.
Asfalt kazımadan yabani ot temizliğine kadar her şeyi kapsayan geniş araç ve ekipman yelpazemiz, her görev için en doğru çözümü garanti eder.
Maksimum esneklikle optimum süpürme ve temizlik sonuçları; Kärcher Belediye Hizmetleri'nin profesyonel temizlik cihazları, verimlilikleri ve manevra kabiliyetleri sayesinde iş başında fark yaratır.
Yol süpürme makinelerimizin manevra kabiliyeti, kolay kullanımı ve kusursuz çevre görüşü, verimli ve konforlu bir çalışma için en iyi koşulları yaratır. Park ceplerinden geniş yüzeylere kadar her alanın temizliği için Kärcher Belediye Hizmetleri; yüksek emiş güçleri ve yüksek hazne boşaltma, geniş dolum hacmi, yüksek basınçlı yıkama tabancası, sulama kolu ve biçme-vakumlama kombinasyonu gibi ek donanım seçenekleriyle çalışma sonuçlarınızı kusursuzlaştıran çeşitli süpürme makineleri sunar.
İster yaprak süpürmek, ister kirleri yıkayıp temizlemek veya yüksek basınçla temizlik yapmak isteyin; temizlik makinelerimizden biriyle birinci sınıf kalite ve optimum sonuçlar garanti altındadır.
Buz ve karla mücadele için eksiksiz bir program; 129 hp (95 kW) güce kadar ulaşan sağlam, güvenilir ve yüksek performanslı kış hizmet araçlarımız size yol açar.
İster kar kazıma, küreme veya süpürme olsun, ister kum, tuz veya solüsyon serpilmesi gereksin; her türlü hava koşulunda güçlü, kompakt ve kıvrak ekipman taşıyıcılarımıza güvenebilirsiniz. Daimi dört tekerlekten çekiş sistemi ve eşit büyüklükteki dört tekerlek sayesinde, kış koşullarında bile olağanüstü bir çekiş gücü sağlanır. Yük sınırı kontrolü, özellikle kar püskürtme işlemlerinde son derece etkilidir; sürüş hızının, ön ekipmandaki performans düşüşüne göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlar.
Sürücünün sıfırın altındaki sıcaklıklarda da tam performansla çalışabilmesi için konforlu kabin; optimum ısı yalıtımına, güçlü ısıtma sistemlerine ve ısıtmalı koltuklar, klima veya ısıtmalı ön cam ile dış dikiz aynaları gibi kışa uygun donanım özelliklerine sahiptir.
Çok yönlü, esnek ve toprağı koruyan bir yeşil alan bakımı mı? Çok işlevli Kärcher Belediye Hizmetleri araçları, en üst düzeyde biçme ve bakım işlemleri gerçekleştirir.
Alan geniş mi, dik mi yoksa dar mı? Hiç fark etmez: Kärcher Belediye Hizmetleri'ne ait bir belediye aracı; çim bakımı ve yenilemenin yanı sıra çit ve şev/barier bakımı için de idealdir. Esnek bağlantı ve montaj seçenekleri, tırmanma kabiliyeti ve manevra yeteneğinin yanı sıra yüksek alan performansı; bir biçme aracı ve yeşil alan bakım sorumlusu olarak neredeyse sınırsız uygulama potansiyeli sunar.
Eşit büyüklükteki dört tekerlek, toprağı mümkün olan en iyi şekilde koruyarak optimum çekişi garanti eder; belden kırma direksiyonlu modellerde ise minimum dönüş çapı ve iz takibi işinizi kolaylaştırır. Böylece her türlü yeşil alan, ulaşılması zor bölgelerde bile en yüksek kalitede, hızlı ve etkili bir şekilde işlenebilir. Aynı zamanda, çok işlevli ekipman taşıyıcı, kesilen otların hızlı ve kolay bir şekilde kaldırılmasını sağlayarak kesintisiz bir atık toplama zincirini garanti eder.
Klima sistemi ve geniş, konforlu çalışma alanı sayesinde sürücü, yaz sıcaklarında bile serinliğini ve dikkatini korur.
Yeşil alan bakımında geniş uygulama yelpazesi
Gereksinimleriniz ne olursa olsun, aradığınız doğru çözümü Kärcher Belediye Hizmetleri'nde bulacaksınız. Geniş sistem aracı seçeneklerimiz ve ekipman ortaklarımızın sunduğu zengin ürün yelpazesi sayesinde, her görev için hazır bir çözümümüz var.
Manevra kabiliyeti, toprak koruması ve daimi dört tekerlekten çekiş sisteminin ideal kombinasyonu sayesinde 65 ve 129 hp gücündeki belden kırma sistem araçları; maksimum konfor ve yüksek güvenlik standartlarıyla son derece verimli bir çalışma sağlar. Öne konumlandırılmış kabine sahip araç konsepti, bağcılık ve meyve yetiştiriciliğindeki ön ekipman uygulamaları için mükemmeldir.
Avantajlarınız
Otoparklar, mezarlıklar, meydanlar ve otobüs duraklarının yanı sıra spor sahaları, tenis kortları, limanlar veya rıhtım alanları da yabani otlardan arındırılmalıdır.
Son derece kompakt yapı tasarımı ve harici bir su veya güç kaynağına bağımlı olmaması sayesinde bu sistem; yollarda, parklarda veya şehir merkezlerinde olduğu gibi çok uzak ve sapa alanlarda da rahatça kullanılabilir. Yabani otlarla, 98°C sıcaklıktaki sıcak suyla mücadele edilir; bu işlem makineyle ön tarafa monte edilen püskürtme barı kullanılarak ya da manuel olarak el lansı vasıtasıyla gerçekleştirilir.
Sıcak suyla yabani ot kontrol sistemi, yılda yalnızca yaklaşık dört uygulama ile uzun vadede en ekonomik yaklaşımdır.