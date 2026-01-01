Belediye Hizmet Uygulamaları | Kärcher

Yol süpürme makinelerimizin manevra kabiliyeti, kolay kullanımı ve kusursuz çevre görüşü, verimli ve konforlu bir çalışma için en iyi koşulları yaratır. Park ceplerinden geniş yüzeylere kadar her alanın temizliği için Kärcher Belediye Hizmetleri; yüksek emiş güçleri ve yüksek hazne boşaltma, geniş dolum hacmi, yüksek basınçlı yıkama tabancası, sulama kolu ve biçme-vakumlama kombinasyonu gibi ek donanım seçenekleriyle çalışma sonuçlarınızı kusursuzlaştıran çeşitli süpürme makineleri sunar.

İster yaprak süpürmek, ister kirleri yıkayıp temizlemek veya yüksek basınçla temizlik yapmak isteyin; temizlik makinelerimizden biriyle birinci sınıf kalite ve optimum sonuçlar garanti altındadır.

Temizlikte geniş uygulama yelpazesi