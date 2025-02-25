Belediye Tipi Süpürme Makineleri | Kärcher

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Süpürme teknolojisi sektöründe eksiksiz hizmet sunan bir üretici olarak, her türlü uygulama için çözümler sunuyoruz: Şehir içi kullanımlarda benzersiz kompaktlık ve manevra kabiliyetine sahip küçük, belden kırmalı süpürme araçlarından, yıl boyunca güvenilir ve ağır hizmet tipi operasyonlar için dört tekerlekten çekişli 3,5 ton sınıfı güçlü makinelere kadar her ihtiyaca cevap veriyoruz. İster dar kasaba sokakları ister ana yolların ve şehir meydanlarının temizliği olsun, sizin için en doğru makineye sahibiz.
Son derece profesyonel fırça sistemleri, düşük aşınma ve yıpranma oranı, geniş temiz su depoları ve uzun çalışma süreleri sağlayan su geri dönüşüm sistemi: Vakumlu süpürme araçlarımız çok çeşitli teknik yenilikler sunar. Sezgisel kullanım konseptleri, güçlü motorlar ve örnek niteliğindeki çevre performansı ile birleşen bu özellikler, her açıdan üstün bir paket garanti eder.
Geniş kabinler yalnızca daha yüksek operatör konforu sunmakla kalmaz, aynı zamanda önemli detayların daha iyi görülmesi ve artırılmış güvenlik için 360 derecelik bir görüş açısı sağlar. ROPS sertifikalı kabinlerimiz; etkili havalandırma sistemleri ve her mevsime uygun, isteğe bağlı veya standart olarak sunulan klima sistemleri sayesinde en ideal çalışma koşullarını sunar.