Belediye Tipi Süpürme Makineleri | Kärcher

Süpürme teknolojisi sektöründe eksiksiz hizmet sunan bir üretici olarak, her türlü uygulama için çözümler sunuyoruz: Şehir içi kullanımlarda benzersiz kompaktlık ve manevra kabiliyetine sahip küçük, belden kırmalı süpürme araçlarından, yıl boyunca güvenilir ve ağır hizmet tipi operasyonlar için dört tekerlekten çekişli 3,5 ton sınıfı güçlü makinelere kadar her ihtiyaca cevap veriyoruz. İster dar kasaba sokakları ister ana yolların ve şehir meydanlarının temizliği olsun, sizin için en doğru makineye sahibiz.