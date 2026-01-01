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    Bilyalı nozul tutucu | Kärcher

    Brass elbow connector with textured grips and hexagonal nut, featuring a screw detail on a white background.

    Bilyalı nozul tutucu

    Sipariş numarası: 4.764-012.0

    Kalem jetinden fan jetine temassız aktarımı ve tırtıllı somun aracılığıyla düşük basınçlı deterjan püskürtme için yuvarlanan nozul taşıyıcı. Nozul girişsiz. (Ekstra tipe özel güç nozulu).
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