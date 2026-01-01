Birleşik başlık (kuru tip) | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.906-511.0Değiştirme fonksiyonlu kombinasyon zemin aleti, plastik (272 mm). Paslanmaz çelik altlıklı, diş tutuculu 6,905-417,0 ve DN 35 bağlantı aparatlı.
Standart iç çap ( )
35
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Genişlik (mm)
270
Renk
Siyah
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.5
Boyutlar (U × G × Y) (mm / )
270 x 160 / 75
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.