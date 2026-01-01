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    Birleşik başlık (kuru tip) | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner floor nozzle with adjustable settings, angled view on white background.

    Birleşik başlık (kuru tip)

    Sipariş numarası: 6.906-511.0

    Değiştirme fonksiyonlu kombinasyon zemin aleti, plastik (272 mm). Paslanmaz çelik altlıklı, diş tutuculu 6,905-417,0 ve DN 35 bağlantı aparatlı.
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