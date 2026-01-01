Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.110-049.020 m’lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).
Maksimum basınç (Bar)
140
Bağlantı yivi
EASY!Lock
Uzunluk (m)
20
Ambalajlı ağırlık (kg)
1.7
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.