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    Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors, set against a plain white background.

    Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 120 bar

    Sipariş numarası: 6.390-028.0

    20 m’lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).
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