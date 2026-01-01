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    Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar | Kärcher

    Coiled Kärcher premium pipe cleaning hose with metal connectors, featuring product specifications printed on the surface.

    Boru temizleme hortumu, DN 6, 20 m, en fazla 250 bar

    Sipariş numarası: 6.110-008.0

    20 m’lik boru temizleme hortumu, boru içinin temizliğinde kullanılmak üzere oldukça esnek bir yüksek basınç hortumudur (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).
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