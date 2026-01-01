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    Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar | Kärcher

    Coiled black Kärcher high-pressure hose with connectors, set against a plain white background.

    Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar

    Sipariş numarası: 6.390-029.0

    Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).
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