Boru temizleme hortumu, DN 6, 30 m, en fazla 120 bar | Kärcher

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Sipariş numarası: 6.390-029.0Boru temizliğinde kullanılan 30 m esnek yüksek basınç hortumu (DN 6) (nozul R 1/8 için dişli bağlantı).
Maksimum basınç (Bar)
140
Bağlantı yivi
M22 x 1,5
Uzunluk (m)
30
Ambalajlı ağırlık (kg)
2.4
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz