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    Boru temizleme nozulu | Kärcher

    Brass nozzle with threaded interior, rounded top, and small side holes, resting on a white surface.

    Boru temizleme nozulu

    Sipariş numarası: 5.763-016.0

    İçten dişlileri olan 16 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.
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