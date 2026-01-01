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    Boru temizleme nozulu | Kärcher

    Brass nozzle with threaded interior, cylindrical shape, resting on a white surface.

    Boru temizleme nozulu

    Sipariş numarası: 5.763-017.0

    İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu. Farklı püskürtme yönleri. Hortum, boru içinde serbest hareket eder. (R 1/8’’ bağlantı, 3 x 30° geriye doğru, çap 30 mm.)
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