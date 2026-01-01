Boru temizleme nozulu | Kärcher

İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu, 16 mm çap. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için nozulun çeşitli jet yönleri vardır. Geriye doğru 30° açıyla meyilli 3 nozul jeti nozul ve hortumun boru içinde özgürce hareket etmesini sağlar. Boru temizleme hortumuna bağlanabilmek için R 1/8’’ bağlantılı boru temizleme nozulu.