Boru temizleme nozulu | Kärcher

İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu, 16 mm çap. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için nozulun çeşitli jet yönleri vardır. 4 nozul jetinin 3’ü geriye doğru 30° meyillidir, biri ise öne bakar. Bu, nozul ve hortumun boru içinde özgürce hareket etmesini sağlar. Boru temizleme hortumuna bağlanabilmek için R 1/8’’ bağlantılı boru temizleme nozulu.