Boru temizleme nozulu | Kärcher

İçten dişlileri olan boru temizleme nozulu, 30 mm çap. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için nozulun çeşitli jet yönleri vardır. Geriye doğru 30° açıyla meyilli üç nozul jeti nozul ve hortumun boru içinde serbest hareket etmesini sağlar. Boru temizleme hortumuna bağlanabilmek için R 1/8’’ bağlantılı boru temizleme nozulu.