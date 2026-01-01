Boru temizleme nozulu | Kärcher

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Sipariş numarası: 5.763-021.0İçten dişlileri olan 30 mm boru temizleme nozulu. Tıkalı gider ve borularda çevre dostu temizlik için çeşitli jet yönleri.
Çap (mm)
30
Nozül ölçüsü (mm) ( )
70
vida dişi
R 1/8"
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.