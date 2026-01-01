BOŞALTMA HORTUMU | Kärcher

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Sipariş numarası: 4.440-626.0Süpürge ucunda bağlama somunlu ve akesuar ucunda C 35 klips bağlantı aparatlı dirsekli 2,5 m vakumlu boru PDFC modülsüz. NT 27/1/Me Advance ve NT 48/1 için standarttır.
Uzunluk (m)
2.5
Standart iç çap ( )
35
Miktar / Adet (Parça(lar))
1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.6
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.7
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
560 x 460 x 75
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.