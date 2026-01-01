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    BOŞALTMA HORTUMU | Kärcher

    Black Kärcher vacuum cleaner hose with a curved nozzle and connector, coiled on a white background.

    BOŞALTMA HORTUMU

    Sipariş numarası: 4.440-626.0

    Süpürge ucunda bağlama somunlu ve akesuar ucunda C 35 klips bağlantı aparatlı dirsekli 2,5 m vakumlu boru PDFC modülsüz. NT 27/1/Me Advance ve NT 48/1 için standarttır.
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