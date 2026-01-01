Yıkayıcı kurutucu BR 30/1 C Bp Pack | Kärcher

Yeni ultra kompakt BR 30/1 C Bp Pack kablosuz zemin temizleme makinemiz, fayans ve kaymaz zeminler dahil tüm sert zeminlerin hijyenik temizliği için ideal bir tercihtir. Manuel zemin temizliğine kıyasla, mikrofiber silindir teknolojisi %20’ye kadar daha iyi temizlik sonuçları ve %60’a kadar daha kısa kuruma süresi sağlar. Kärcher Battery Universe serisine ait yüksek performanslı 18 volt lityum iyon batarya ile çalışan BR 30/1 C Bp Pack, ofisler, mağazalar, muayenehaneler, resepsiyon alanları, oteller, restoranlar, yemekhaneler, okullar ve hastaneler gibi küçük alanların bakım temizliği için mükemmel bir çözümdür. Ayrıca, Kärcher Dezenfektan Temizleyici RM 732 ile birlikte kullanıldığında zemin dezenfeksiyonu için de idealdir.

Mükemmel temizlik sonuçları Manuel zemin temizliğe göre %20'ye kadar daha iyi sonuç sağlar Kirli su, temizlik maddeleri, kaba kir ve kılların iyice alınmasına yardımcı olur. Temizlik kalitesini ve hijyen seviyesini artırır. Hızlı kuruma süresi Manuel zemin temizliğine göre %60'a kadar daha hızlı kuruma süresi sağlar. Kısa kuruma süreleri, ıslak zeminlerin kayma riskini azaltır. Daha kısa temizleme süreleri, daha yüksek üretkenlik ve daha düşük maliyetler anlamına gelir. Yüksek düzeyde hijyen Kirli su, temizlik maddeleri, kaba kir ve kılların iyice alınmasına yardımcı olur. İşyerinde daha fazla güvenlik için hijyenik temizleme işlemi. Daha düşük çapraz bulaşma ve patojen bulaşma riski. Park destekleri ile park pozisyonu Park konumundayken mikrofiberpedler ve zemin arasında temas yok. Çabuk kuruyan mikrofiberpedler Lityum iyon akü 18 V batarya platformundaki Karcherin diğer bataryalı ürünleriyle uyumludur Uzun kullanım ömrü ve çalışma süresi, kısa şarj süreleri, ara şarj özelliği. Elektrik ile çalışan makinelerden %25'e kadar daha üretken. Saç toplama tarağı ile entegre ön süpürme işlevi Toz alma ve vakumla temizleme ihtiyacını azaltır ve hatta ortadan kaldırır. Temizleme süresini %50'ye kadar azaltır. Toplam işletme maliyetlerini ve temizlik maliyetlerini %50'ye kadar azaltır. Kompakt, ekstra sağlam tasarım Metalden yapılmış yüksek kaliteli, dayanıklı bileşenler. Yüksek performans ve düşük bakım maliyetleri RM 732 Dezenfektan Temizleyici kullanılarak zemin dezenfeksiyonu için uygundur SARS-CoV-2 dahil olmak üzere patojenlerin bulaşmasını azaltır ve hatta önler. Hijyenik temiz bir ortam yaratır. İşyerinde yüksek hijyen standardı, hastalıkla ilgili devamsızlıklar nedeniyle kaybedilen günlerin sayısını azaltır.