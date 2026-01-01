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    Yıkayıcı kurutucu BR 30/1 C Bp Pack S Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

    Kärcher floor cleaner with grey handle and blue-striped roller brush on white background.

    Yıkayıcı kurutucu

    BR 30/1 C Bp Pack S Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi

    Sipariş numarası: 1.783-055.0

    Kärcher mikrofiber silindir teknolojisine sahip kompakt BR 30/1 C Bp Pack akülü zemin temizleme makinesi küçük alanların hijyenik bakım temizliği ve zemin dezenfeksiyonu için idealdir.
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