Yıkayıcı kurutucu BR 30/1 C Bp Pack S Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Sipariş numarası: 1.783-055.0Kärcher mikrofiber silindir teknolojisine sahip kompakt BR 30/1 C Bp Pack akülü zemin temizleme makinesi küçük alanların hijyenik bakım temizliği ve zemin dezenfeksiyonu için idealdir.
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm)
300
Temiz / Kirli su tankı (l)
1 0.7
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
200
Batarya türü
Çıkarılabilir lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
2.5
Gereken akü sayısı (Parça(lar))
1
Pil şarjı başına performans (m²)
max. 150
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 45
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
44 70
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm)
500 - 650
Fırça temas basıncı (g/cm²)
40
Su tüketimi (ml/dk)
30
Ses seviyesi (dB(A))
max. 55
Motor değerleri (W)
70
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
11
Renk
antrasit
Aksesuarsız ağırlık (kg)
6.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
340 x 305 x 1200
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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