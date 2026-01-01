Yıkayıcı kurutucu BR 30/1 C Bp Pack S Zemin Bakım ve Temizlik Makinesi | Kärcher

Yeni, ultra kompakt BR 30/1 C Bp Pack akülü zemin temizleme makinesi fayanslar ve zemin kaplamaları dahil her tür sert zeminin hijyenik temizliği için ideal seçimdir. Manuel zemin temizliği ile karşılaştırıldığında, mikrofiber rulo teknolojisi yüzde 20'ye kadar daha iyi temizlik sonuçları ve yüzde 60'a kadar daha hızlı kuruma süresi sağlar. Yüksek performanslı 18 volt lityum iyon pille çalışan BR 30/1 C Bp Pack, ofisler, mağazalar, tıbbi uygulamalar, resepsiyonlar, oteller ve restoranlardaki daha küçük alanların bakım temizliği için ideal çözümdür. Hatta kantinlerde, okullarda ve hastanelerde bile kullanılabilir.

Mükemmel temizlik sonuçları Manuel zemin temizliğe göre %20'ye kadar daha iyi sonuç sağlar Kirli su, temizlik maddeleri, kaba kir ve kılların iyice alınmasına yardımcı olur. Temizlik kalitesini ve hijyen seviyesini artırır. Hızlı kuruma süresi Manuel zemin temizliğine göre %60'a kadar daha hızlı kuruma süresi sağlar. Kısa kuruma süreleri, ıslak zeminlerin kayma riskini azaltır. Daha kısa temizleme süreleri, daha yüksek üretkenlik ve daha düşük maliyetler anlamına gelir. Yüksek düzeyde hijyen Kirli su, temizlik maddeleri, kaba kir ve kılların iyice alınmasına yardımcı olur. İşyerinde daha fazla güvenlik için hijyenik temizleme işlemi. Daha düşük çapraz bulaşma ve patojen bulaşma riski. Park destekleri ile park pozisyonu Park konumundayken mikrofiberpedler ve zemin arasında temas yok. Çabuk kuruyan mikrofiberpedler Lityum iyon akü 18 V batarya platformundaki Karcherin diğer bataryalı ürünleriyle uyumludur Uzun kullanım ömrü ve çalışma süresi, kısa şarj süreleri, ara şarj özelliği. Elektrik ile çalışan makinelerden %25'e kadar daha üretken. Saç toplama tarağı ile entegre ön süpürme işlevi Toz alma ve vakumla temizleme ihtiyacını azaltır ve hatta ortadan kaldırır. Temizleme süresini %50'ye kadar azaltır. Toplam işletme maliyetlerini ve temizlik maliyetlerini %50'ye kadar azaltır. Kompakt, ekstra sağlam tasarım Metalden yapılmış yüksek kaliteli, dayanıklı bileşenler. Yüksek performans ve düşük bakım maliyetleri RM 732 Dezenfektan Temizleyici kullanılarak zemin dezenfeksiyonu için uygundur SARS-CoV-2 dahil olmak üzere patojenlerin bulaşmasını azaltır ve hatta önler. Hijyenik temiz bir ortam yaratır. İşyerinde yüksek hijyen standardı, hastalıkla ilgili devamsızlıklar nedeniyle kaybedilen günlerin sayısını azaltır.