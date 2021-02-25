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    Yıkayıcı kurutucu BR 35/12 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizleme Makinesi | Kärcher

    Kärcher floor scrubber with a grey and yellow design, featuring a handle and wheels for mobility.

    Yıkayıcı kurutucu

    BR 35/12 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizleme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.783-467.0

    Yüksek temizlik performansı, manevra kabiliyeti ve düşük ağırlık: KART teknolojisiyle donatılmış bataryalı BR 35/12 C zemin temizleyici, kaynakları korumak amacıyla %30 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.
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