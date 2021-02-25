Yıkayıcı kurutucu BR 35/12 C Bp Pack Zemin Bakım ve Temizleme Makinesi | Kärcher

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Yıkayıcı kurutucu
Sipariş numarası: 1.783-467.0Yüksek temizlik performansı, manevra kabiliyeti ve düşük ağırlık: KART teknolojisiyle donatılmış bataryalı BR 35/12 C zemin temizleyici, kaynakları korumak amacıyla %30 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmiştir.
Yakıt Tipi
Akü
Sürüş tahrik sistemi
Fırça dönüşüyle ilerleme
Çalışma genişliği, fırça (mm)
350
Çalışma genişliği, vakum (mm)
450
Temiz / Kirli su tankı (l)
12 12
Saha performansı (teorik) (m²/sa)
1400
Saha performansı (uygulama) (m²/sa)
1050
Akü tipi
Li-Ion
Akü (V / Ah)
25.2 / 21
Akü çalışma süresi (sa)
1.5
Batarya şarj süresi (sa)
2.7
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
220 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Fırça dönüş hızı (rpm)
700 - 1500
Fırça temas basıncı (g/cm² / kg)
80 - 150 / 6 - 12
Koridor dönüş genişliği (mm)
1050
Su tüketimi (l/dk)
1
Ses seviyesi (dB(A))
max. 65
Motor değerleri (W)
500
Renk
antrasit
İzin verilen toplam ağırlık (kg)
48
Aksesuarsız ağırlık (kg)
36
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
930 x 420 x 1100
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri